27 marca media obiegła informacja, że król Karol III trafił do szpitala. Jak przekazał Pałac, problemy zdrowotne monarchy były związane ze skutkami ubocznymi leczenia nowotworu. W związku z tym król podjął decyzję o odwołaniu publicznych wystąpień, które miały odbyć się 28 marca. Z informacji, do których dotarło BBC, wynika, że władca tronu zrobił sobie zaledwie kilkudniową przerwę od obowiązków. Do pracy ruszył już od poniedziałku 31 marca.

Król Karol III wraca do obowiązków. Czeka go podróż do Włoch

Choć pobyt króla Karola III w szpitalu nie był długi, wzbudził spory niepokój. BBC informuje, że po wyjściu ze szpitala monarcha odpoczywał przez weekend w swojej posiadłości w Highgrove i jest gotów, aby wziąć na siebie kolejne wyzwania. Już na ten tydzień ma zaplanowanych kilka spotkań, których szczegółów jednak nie ujawniono.

Najprawdopodobniej mają one związek ze zbliżającą się wizytą króla Karola III i królowej Camilli we Włoszech, która ma odbyć się w dniach 7-10 kwietnia. Przyjazd królewskiej pary jest związany przede wszystkim z obchodami trwającego obecnie Roku Jubileuszowego ustawionego przez papieża Franciszka. Choć początkowo Karol i Camilla w ramach wizyty mieli spotkać się m.in. właśnie z głową kościoła, 25 marca Pałac powiadomił, że ze względu na stan zdrowia papieża podjęto decyzję o przełożeniu wizyty na inny termin. Na króla Karola III i królową Camillę czeka szereg innych zobowiązań odbywających się w Rzymie i w Rawennie. Co ciekawe, małżonkowie właśnie we Włoszech będą świętować swój wyjątkowy jubileusz. 9 kwietnia tego roku przypada 20. rocznica ślubu królewskiej pary.

Książę Harry został boleśnie pominięty przez Pałac

Po informacji o hospitalizacji króla Karola III media obiegła także dość smutna wiadomość dotycząca księcia Harry'ego. Jak ustalił "The Sun", przedstawiciele Pałacu rzekomo podjęli decyzję, aby nie informować go o problemach zdrowotnych ojca. O całej sprawie Harry miał dowiedzieć się z mediów. - Strasznie tęskni za rodziną, ale już nikt z nim nie rozmawia - przekazał informator tabloidu.