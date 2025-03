Na temat księżnej Meghan i księcia Harry'ego od lat krążą różne pogłoski. Te najnowsze stawiają ich w bardzo niekorzystnym świetle. Pracownice, które przez lata miały okazje obserwować zachowanie pary, podzieliły się z mediami szokującymi spostrzeżeniami. Nazwały się "ocalałymi z Sussex" i opowiedziały, jak wyglądała współpraca z royalsami.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwyneth Paltrow reaguje na plotki o konflikcie z Meghan Markle

Meghan Markle i książę Harry będą się tłumaczyć? Tak ostro jeszcze nie było

Jak donosi portal Daily Mail pracownicy niższych szczebli nazywali Meghan i Harry'ego "Moniką i Chandlerem", nawiązując tym samym do postaci z kultowego serialu "Przyjaciele". Ci, którzy oglądali popularny sitcom wiedzą, że Monica była raczej z natury kontrolująca i pedantyczna, a Chandlerowi zdarzało się być nieudolnym. To jednak nie wszystko. Z czasem Meghan miała zyskać przydomek "trudnej księżnej". Wszystko przez to, że odnosiła się do swoich pracowników w nienależyty sposób. Według informacji podawanych przez portal, niektóre z byłych pracownic, z uwagi na trudne doświadczenia, nazwały się "ocalałymi z Sussex". Część z nich zaobserwowała u siebie także objawy podobne do zespołu stresu pourazowego.

Meghan Markle i książę Harry w obliczu kolejnego skandalu

Pod koniec marca para została publicznie skrytykowana przez przewodniczącą jednej ze znanych organizacji charytatywnych, Sentebale, którą Harry w 2006 roku założył z księciem Seeiso z Lesotho. W rozmowie z "Financial Times" kobieta zarzuciła Harry'emu próby nacisku, zastraszanie oraz szkodliwe działania, które przyczyniały się do złego odbioru organizacji wspierającej młodzież dotkniętą HIV/AIDS w Afryce. Przewodnicząca wyjawiła, że zespół Harry’ego próbował nakłonić ją do publicznej obrony Meghan Markle przed medialnymi atakami, jednak odmówiła. "Największym zagrożeniem dla tej organizacji była toksyczność marki jej głównego patrona" - podkreśliła, odnosząc się do księcia. Jej zdaniem kontrowersje wokół Sussexów negatywnie wpłynęły na funkcjonowanie fundacji, utrudniając jej zdobywanie nowych darczyńców i rekrutację doświadczonych pracowników.