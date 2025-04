Książę William i księżna Kate sprawili, że widzowie czuli się, jakby oglądali bajkę. 29 kwietnia 2011 roku oczy fanów brytyjskiej monarchii były zwrócone tylko na nich. Kate Middleton zachwyciła w pięknej sukni, a syn króla Karola III (wtedy jeszcze księcia) prezentował się niezwykle elegancko w mundurze. Do tej pory ich ślub budzi emocje, a od czasu do czasu media wspominają, co się wtedy działo. My również ujawnimy jedną z tajemnic tamtego dnia.

Książę William wyszeptał coś do Kate. Co powiedział do żony tuż po ślubie?

Świeżo upieczeni małżonkowie tuż po ceremonii mieli udać się do Pałacu Buckingham. Wsiedli więc do powozu, który miał ich tam zawieźć. Kamery pokazywały, jak uśmiechnięci nowożeńcy machają do wiwatującego tłumu. Wtedy doszło do sceny, którą szybko przeanalizowano. Zauważono bowiem, że William i Kate wymienili kilka słów. Stacja CBS News poprosiła specjalistę od odczytania ruchu warg, by rozszyfrował, o czym małżonkowie wtedy rozmawiali. Okazało się, że książę William zwrócił się do żony ze stwierdzeniem: "Wyglądasz na szczęśliwą!". Na co Kate Middleton odpowiedziała: "Tak! A czy ty też jesteś szczęśliwy?". - Tak. Bardzo! - odpowiedział książę zdaniem specjalisty. Następca tronu miał także powiedzieć, że ma nadzieję, że zapamięta te sceny, a to, co się działo wokół nich, określił jako "szaleństwo". "O mój Boże, jest tak głośno - ci ludzie klaszczą" - miał dodać.

Kate Middleton i książę William - ślub

Ślub książęcej pary odbył się 29 kwietnia 2011 roku o godz. 11 czasu miejscowego w Opactwie Westminsterskim. To wydarzenie było emitowano w ponad 180 krajach. Zarówno przed tym dniem, jak i później emocjonowano się szczegółami i tym, co się wydarzyło. W 2024 roku pisaliśmy o tym, że Pałac Buckingham opublikował na oficjalnym koncie na Instagramie nagranie, które przedstawiło ostatnie chwile Kate Middleton i księcia Williama przed zaślubinami. Wiele innych tajemnic wyszło także po latach. Wyjawiono m.in., ile trwały prace nad tortem, a także przeanalizowano mundur Williama. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Sekrety ślubu księżnej Kate i księcia Williama. Prawda o torcie wyszła na jaw po latach.