27 marca w sieci pojawiła się niepokojąca informacja na temat króla Karola III. Monarcha Wielkiej Brytanii nagle znalazł się w szpitalu. Z tego powodu odwołano jego najbliższe wystąpienia w Birmingham. Rzecznik Pałacu Buckingham, cytowany przez BBC, przekazał, że król Karol III składa jak najszczersze przeprosiny wszystkim tym, którzy ciężko pracowali, aby zaplanowana wizyta była możliwa. Jak się jednak okazało, wizyta króla Karola III w szpitalu nie była długa. Monarcha szybko wrócił do swojej siedziby w Clarence House. Zdążył się przywitać z poddanymi.

Król Karol III pokazał się po raz pierwszy od wizyty w szpitalu. Czekał na niego tłum

Pałac Buckingham podkreślił, że monarcha nie ma planów na odwołanie najbliższej podróży do Włoch. Zaledwie kilkadziesiąt godzin po oficjalnym komunikacie na temat pobytu w szpitalu, podwładni mogli zobaczyć Karola na żywo. Tłum Brytyjczyków bez wahania wiwatował na widok króla, który przemieszczał się samochodem. Odwdzięczył się za okazane wsparcie, machając do tłumu. Jak przekazały zagraniczne media, monarcha wyglądał na zmęczonego, jednak się uśmiechał. Niektóre brytyjskie źródła przekazały, że miał trafić do szpitala w związku z efektami ubocznymi leczenia onkologicznego. Warto przypomnieć, że 5 lutego 2024 roku Pałac Buckingham przekazał, że u Króla Karola III wykryto nowotwór. "Podczas niedawnego zabiegu szpitalnego króla z powodu łagodnego powiększenia prostaty, odnotowano osobną niepokojącą kwestię. Późniejsze testy diagnostyczne zidentyfikowały formę raka" - pisano w komunikacie. Karol III wrócił do pełnienia swoich obowiązków dwa miesiące później.

Król Karol III znowu trafił do szpitala. Ekspert zabrał głos w sprawie

Ekspert postanowił wypowiedzieć się na temat komunikatu Pałacu Buckingham. W rozmowie ze stacją GB News specjalista ds. brytyjskiej rodziny królewskiej Richard Fitzwilliams podkreślił, że oświadczenie miało na celu przede wszystkim uspokojenie nastrojów. "Nie ma co do tego wątpliwości, ponieważ przedstawia to jako swego rodzaju usterkę na drodze, która do tej pory była dość pozytywna. (...) Jak wiemy, rak został zdiagnozowany [u Karola III] w lutym zeszłego roku, a on wznowił publiczne obowiązki w kwietniu. W ciągu całego roku zaliczył 372 wydarzenia (...), 43 z nich odbywały się poza granicami kraju, a w tym czasie jego leczenie zostało zapauzowane" - stwierdził. ZOBACZ TEŻ: Ekspert komentuje oświadczenie pałacu ws. hospitalizacji króla Karola. Twierdzi, że ukrywają prawdę