27 marca media obiegła niepokojąca wiadomość o królu Karolu III, który nagle znalazł się w szpitalu. Z tego powodu odwołano najbliższe wystąpienia monarchy w Birmingham. Rzecznik Pałacu Buckingham, cytowany przez BBC przekazał, że król Karol III składa jak najszczersze przeprosiny wszystkim tym, którzy ciężko pracowali, aby zaplanowana wizyta była możliwa. Rzecznik przekazał także mediom, że mamy do czynienia z "najmniejszą przeszkodą na drodze, która zmierza we właściwym kierunku". Wizyta monarchy w szpitalu trwała krótko i zanim wiadomość trafiła do mediów, król Karol III wrócił już do swojej siedziby w Clarence House. Specjalista ds. rodziny królewskiej twierdzi, że komunikat Pałacu Buckingham to jedynie próba uspokojenia nastrojów.

Król Karol III trafił do szpitala. Ekspert nie ma wątpliwości. To próba uspokojenia nastrojów

5 lutego 2024 roku Pałac Buckingham przekazał, że u Króla Karola III wykryto nowotwór. "Podczas niedawnego zabiegu szpitalnego króla z powodu łagodnego powiększenia prostaty, odnotowano osobną niepokojącą kwestię. Późniejsze testy diagnostyczne zidentyfikowały formę raka" - pisano w komunikacie. Zaledwie dwa miesiące później monarcha wrócił do pełnienia swoich obowiązków. W rozmowie ze stacją GB News specjalista ds. brytyjskiej rodziny królewskiej Richard Fitzwilliams podkreślił, że swoim ostatnim komunikatem Pałac Buckingham chce uspokoić nastroje i zmniejszyć powagę sytuacji.

Nie ma co do tego wątpliwości, ponieważ przedstawia to jako swego rodzaju usterkę na drodze, która do tej pory była dość pozytywna. (...) Jak wiemy, rak został zdiagnozowany [u Karola III] w lutym zeszłego roku, a on wznowił publiczne obowiązki w kwietniu. W ciągu całego roku zaliczył 372 wydarzenia (...), 43 z nich odbywały się poza granicami kraju, a w tym czasie jego leczenie zostało zapauzowane

- podkreślił.

Król Karol III się przepracowuje? "Królowa Camilla na pewno na to wpłynie"

Richard Fitzwilliams uważa, że brytyjski monarcha narzucił sobie mordercze tempo pracy i w jego mniemaniu jest to już pracoholizm. Według eksperta otoczenie monarchy z pewnością będzie chciało na niego wpłynąć, aby bardziej o siebie zadbał. "Królowa Camilla na pewno będzie pomagać w ograniczeniu tempa pracy męża. Tak czy inaczej, to wyraźnie coś, co pałac będzie chciał umniejszyć" - dodał.