Księżniczka Madeleine ostatnie sześć lat spędziła w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkała wraz ze swoimi dziećmi i mężem. Do kraju wróciła w czerwcu 2024 roku i od tamtej pory coraz częściej ukazuje się w szwedzkiej przestrzeni publicznej. Arystokratka dba przy tym o kontakt z odbiorcami i aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Końcem marca poinformowała w nich, że jeszcze w bieżącym roku zamierza uruchomić własną markę kosmetyczną.

Księżniczka Madeleine zostaje bizneswoman. Jeszcze w tym roku będziemy mogli kupić jej kosmetyki

"Z radością informuję, że wprowadzam na rynek MinLen, naturalną linię produktów do pielęgnacji skóry, opracowaną we współpracy z firmą Weleda, globalnym liderem w branży certyfikowanych i naturalnych produktów do pielęgnacji skóry" - przekazała w obszernym poście z 24 marca księżniczka.

MinLen to pierwsza naturalna, odpowiedzialna, wielopokoleniowa marka produktów do pielęgnacji skóry w Europie (...). Nasza oferta produktów zostanie oficjalnie wprowadzona pod koniec lata

- podkreśliła dalej arystokratka. Co ciekawe, jej firma ma zostać niejako prywatnym biznesem księżniczki, gdyż zamierza sygnować MinLen swoim nazwiskiem - Bernadotte, a nie pełnym królewskim tytułem, księżnej Hälsingland i Gästrikland. "Nie mogę się doczekać, aby wkrótce podzielić się z wami większą ilością szczegółów!" - dopisała na koniec wpisu córka króla Karola XVI Gustawa. Firma księżniczki Madeleine miała przy tym zostać zaakceptowana przez królewskich urzędników.

Obserwatorzy księżniczki Madeleine nie kryją zachwytu. "Wspaniała inicjatywa"

Od krótko od publikacji informacji o założeniu firmy pod postem księżniczki zaroiło się od pozytywnych komentarzy. Większość jej obserwatorów jest widocznie dumna z arystokratki i jej działań. "Co za wspaniała inicjatywa! Powodzenia!", "Gratulacje Madeleine", "Wasza królewska mość księżniczko Madeleine, gratuluję (...) Inicjatywa dotycząca pielęgnacji skóry jest bardzo dobra, ponieważ promuje naturalne i zrównoważone piękno", "Nie mogę się doczekać, żeby je (kosmetyki - red.) przetestować", "Świetna informacja! Gratulacje!" - możemy przeczytać pośród wpisów.