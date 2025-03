Meghan Markle w ostatnim czasie jest bardzo zapracowana. Żona księcia Harry'ego nie tylko przygotowała wraz z Netfliksem kulinarny show, ale także wypuściła własną linię produktów sygnowanych marką As Ever. W ofercie firmy są m.in. herbaty ziołowe o różnych smakach, mieszanka na naleśniki, kwiatowe posypki do dekoracji potraw i deserów, kruche ciasteczka maślane z dodatkiem kwiatów i limitowana edycja miodu z dzikich kwiatów. Do promocji nowego biznesu angażuje także swoje dzieci, które zaczęły pojawiać się na nagraniach zamieszczanych w sieci. O zdanie w tej kwestii poprosiliśmy ekspertki.

Ekspertka o Meghan Markle: Chce za pomocą dzieci ocieplić swój wizerunek

Marta Rodzik to ekspertka od kampanii wizerunkowych firm i przedsiębiorców. W rozmowie z Plotkiem uznała, że Meghan Markle próbuje ocieplić swój wizerunek za pomocą dzieci. Rodzik wspaniała też o zjawisku childwashingu. - W przypadku Meghan Markle doszło do childwashingu, czyli wykorzystywania wizerunku dzieci do budowania pozytywnego obrazu produkcji, organizacji lub osoby, często w sposób manipulacyjny. Chce za pomocą dzieci ocieplić swój wizerunek i tu mamy sharenting, czyli pokazywanie życia dzieci na mediach społecznościowych - to bardzo modny sposób, które stosuje wiele gwiazd. Dzieląc się z obserwatorami zdjęciami, filmikami i relacjami z dziećmi - w ten sposób nie chroni swojej prywatności i naraża dzieci na niebezpieczeństwo. Oczywiście takie sposoby bardzo często wpływają na wypromowanie swojej marki i dotarcie do jak największej grupy docelowej - jest to jej strategia, jak widać. No pewno to wpłynie na nowe produkty, które wypuszcza oraz na sprzedaż - stwierdziła Marta Rodzik.

Meghan Markle zmieniła strategię marketingową. "To delikatna i ryzykowna gra"

Z kolei Żaneta Kurczyńska, która na Instagramie prowadzi profil Okiem PR-owca, zauważyła, że Meghan Markle wyrazie zmieniła strategię marketingową. - Sytuacja wokół Meghan Markle to interesujący przykład zmiany strategii komunikacyjnej, która wzbudza silne emocje i kontrowersje. Dotychczas Meghan konsekwentnie unikała publicznego pokazywania swoich dzieci, budując wizerunek osoby chroniącej prywatność rodziny i dystansującej się od nadmiernej medialności. Tak przynajmniej razem z Harrym deklarowali - że chcą więcej prywatności, mniej obecności w mediach. Rzeczywistość jednak wszystko zweryfikowała. Dzieci zaczynają pojawiać się w materiałach związanych z działalnością biznesową Meghan i naturalnie rodzą się pytania o intencje i autentyczność tego przekazu. Z jednej strony, takie działania mogą być próbą ocieplenia wizerunku i zbudowania silniejszej więzi emocjonalnej z odbiorcami – szczególnie w przestrzeni social mediów, gdzie autentyczność i bliskość są wysoko cenione - powiedziała Plotkowi Żaneta Kurczyńska.

Ekspertka podkreśliła jednak, że taka zmiana może także podważać wiarygodność Meghan Markle i odbierać jej autentyczność. - Z drugiej strony tak nagła zmiana narracji może zostać odebrana jako sprzeczna z wcześniejszymi deklaracjami, a tym samym podważać wiarygodność Meghan jako osoby stojącej na straży prywatności rodziny. W opinii publicznej łatwo o zarzuty, że dzieci są wykorzystywane instrumentalnie do budowania marki, co może negatywnie wpłynąć na zaufanie do niej. To delikatna i ryzykowna gra wizerunkowa, która wymaga ogromnej konsekwencji, wyczucia i przejrzystości w komunikacji. Jeśli Meghan chce podążać tą drogą, powinna zadbać o to, by obecność dzieci w przestrzeni publicznej była spójna z jej wartościami, nienachalna i przede wszystkim – autentyczna. Pytanie tylko, czy sama Meghan jest autentyczna - bo jej ruchy i decyzje temu przeczą - dodała.