Księżniczka Beatrice jest córką księcia Andrzeja i księżnej Yorku, Sary. Księżniczka sama jest już mamą dwójki dzieci - w 2021 roku urodziła się jej córka Sienna Elizabeth, a 22 stycznia 2025 roku na świat przyszła Athena. Córka księżniczki urodziła się kilka tygodni przed terminem. Beatrice w poruszającym artykule dla brytyjskiego "Vogue'a" opowiedziała o tym, jakie emocje towarzyszyły jej w tym czasie.

Księżniczka Beatrice o narodzinach wcześniaka. "Jest tak mało kontroli"

Księżniczka Beatrice przyznała, że narodziny dziecka kilka tygodni przed terminem były dla niej niezwykle trudne. Członkini brytyjskiej rodziny królewskiej wyjawiła, że towarzyszył jej strach i niepokój. "Nic nie przygotowuje cię na moment, gdy zdajesz sobie sprawę, że twoje dziecko urodzi się przedwcześnie. Jest tak mało kontroli. Czy urodzi się zdrowe? Czy pojawią się komplikacje? Jak pogodzisz resztę życia rodzinnego, starając się jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie temu małemu człowiekowi?" - napisała.

Księżniczka Beatrice wciąż nie zna przyczyn przedwczesnego porodu

Wnuczka królowej Elżbiety II dodała, że zdaje sobie sprawę z tego, że ma ogromne szczęście, że w trudnym momencie była pod opieką najlepszego zespołu medyków. "Miałam wielkie szczęście, że byłam pod ścisłą obserwacją zespołu medycznego i jestem niezwykle świadoma, jakie mam szczęście (...). To jest siła napędowa we mnie, aby zrobić jak najwięcej, aby pomóc tam, gdzie mogę. Athena przyszła na świat zdrowa, kilka tygodni przed terminem. (...) Jej stopy były tak małe - prawie tej samej wielkości co łapki jednego z miękkich króliczków mojej starszej córki" - dodała księżniczka w artykule dla "Vogue'a".

Beatrice podkreśliła także, że wciąż nie zna przyczyny przedwczesnego porodu. "Kiedy myślę o tych miesiącach pełnych niepokoju, czuję determinację, że można zrobić więcej, aby pomóc innym znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące powikłań, które mogą prowadzić do przedwczesnego porodu - pytania, które definiowały moje dni (i noce) w czasie ciąży" - czytamy.