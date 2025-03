Kulinarne show Meghan wciąż wzbudza mnóstwo emocji. Zdecydowana większość widzów uważa nowy program żony księcia Harry'ego za sztuczny i niezwiązany w żadnym wypadku z gotowaniem (jak wcześniej obiecywano). Wygląda na to, że innego zdania jest Netflix, który już zapowiedział drugi sezon kuchennych zmagań Meghan. To jednak nie wszystko. Księżna ruszyła z własną linią produktów, które powstały przy współpracy z amerykańską platformą. Do ich promocji zaangażowała Lilibet i Archiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobacz, jak Meghan radzi sobie w kuchni

Meghan Markle wie, jak przyciągnąć uwagę. Nowe produkty będą hitem?

Meghan zaprezentowała linię produktów sygnowanych marką As Ever. Jej oferta obejmuje m.in. herbaty ziołowe o różnych smakach, mieszankę na naleśniki, kwiatowe posypki do dekoracji potraw i deserów, kruche ciasteczka maślane z dodatkiem kwiatów czy limitowaną edycję miodu z dzikich kwiatów. Na profilu żony księcia Harry'ego właśnie pojawiło się wyjątkowe zdjęcie, które reklamuje markę. "Każdy dzień to historia o miłości" - czytamy w opisie. Na ujęciu widzimy Archiego i Lilibet tulących się do Meghan w ogrodzie. Czy wyobrażacie sobie lepszą reklamę?

Meghan Markle nie zamierza poprzestać na produktach spożywczych

Chwilę później na profilu Meghan pojawił się link do strony z odzieżą. Jest to swego rodzaju wirtualna szafa księżnej, w której można znaleźć jej ubrania. Po kliknięciu w link jesteśmy przekierowywani do sklepu producenta odpowiadającego za dany element garderoby. Niektóre z ubrań nie należą do najtańszych. Marzyłyście o wygodnych, lnianych spodniach, które często ma na sobie Meghan? Proszę bardzo, możecie nabyć je za jedynie... 500 złotych. I to w wyjątkowej promocji, bo wcześniej kosztowały ponad sto złotych więcej. A może skusicie się na bajeranckie okulary przeciwsłoneczne? Przygotujcie sobie minimum 700 złotych. Być może żona księcia Harry'ego dostawała mnóstwo zapytań o poszczególne ubrania i postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich obserwatorek. A może pod altruistycznymi pobudkami kryje się kolejny interes? Czas pokaże.