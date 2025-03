Nie da się ukryć, że Meghan Markle od lat walczy o uwagę mediów. Mimo że w 2020 wraz z księciem Harrym odeszli od rodziny królewskiej twierdząc, że potrzebują spokoju, nie brakuje ich w świecie show-biznesu. W marcu premierę miał program "With love, Meghan", który pomimo słabych recenzji, doczeka się drugiego sezonu. O pracy z Markle wypowiedział się były redaktor naczelny "Vanity Fair".

REKLAMA

Zobacz wideo Netflix i Meghan Markle poprawią TWOJE życie. "With love, Meghan"

Meghan Markle pojawiła się na okładce "Vanity Fair" w 2017 roku. Tak redaktor naczelny ocenił pracę z aktorką

O Meghan Markle postanowił wypowiedzieć się Graydon Carter, który to przez 25 lat był redaktorem naczelnym magazynu "Vanity Fair". Dziennikarz miał do czynienia z aktorką przed laty. W 2017 roku współpracował z Markle, gdyż gwiazda pojawiła się na okładce czasopisma. Zdjęcie Meghan okraszone było podpisem "She's just wild about Harry" (z ang. Ona po prostu szaleje za Harrym - przyp. red.). W rozmowie z portalem Page Six były redaktor naczelny wyjawił prawdę o pracy z żoną księcia Harry'ego. Jak podkreślił zanim doszło do głośnych zaręczyn pary, nawet nie słyszał o Markle. 75-latek przyznał również, że większość interesowała relacja księcia z aktorką, więc reporter, który rozmawiał z Meghan, podjął się tego tematu. To ją zdziwiło - sądziła, że będą rozmawiać o niej i jej działalności charytatywnej. Taka reakcja zaskoczyła ówczesnego redaktora naczelnego magazynu.

Ta kobieta jest trochę oderwana od faktów i rzeczywistości

- wyznał Graydon Carter. Dziennikarz już wcześniej komentował związek Meghan i Harry'ego. W 2023 roku ocenił ich małżeństwo. "Czas trwania małżeństwa mierzyłbym w latach, a nie w dekadach" stwierdził wówczas w rozmowie z dziennikiem "Sunday Times".

Gwyneth Paltrow zadrwiła z Meghan Markle?

Aktorka, która ma na koncie Oscara, opublikowała w social mediach filmik, na którym pokazuje, jak przygotowuje śniadanie, w skład którego wchodziły: bezglutenowe ciasteczka, jajka sadzone, chrupiący bekon oraz dżem. Całość okraszona była piosenką "This Will Be (An Everlasting Love)", która pojawia się w programie Meghan. Wielu od razu zwróciło na to uwagę twierdząc, że Paltrow wbiła tym szpilę Markle. "Przynajmniej Gwyneth pozwala ludziom komentować jej posty w przeciwieństwie do Markle...", "Podoba mi się to. Żadnego fałszywego domu, sztucznej kuchni, sztucznych przedłużanych włosów, fałszywych przyjaciół po prostu twoje piękne prawdziwe ja", "Gwyneth jest taka prawdziwa, co za powiew świeżości w porównaniu do Markle" - komentowali.