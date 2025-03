We wrześniu 2022 roku, po śmierci królowej Elżbiety II, Meghan Markle i książę Harry razem z księciem Williamem i księżną Kate uczestniczyli w wydarzeniu przed zamkiem Windsor, podczas którego tysiące ludzi oddało hołd zmarłej monarchini. Był to jednocześnie pierwszy raz, kiedy bracia pojawili się razem od czasu odsłonięcia pomnika księżnej Diany latem 2021 roku. Jeden incydent z udziałem żony księcia Harry'ego wywołał medialną burzę.

REKLAMA

Zobacz wideo Książę Harry i Meghan Markle. Odejście z rodziny królewskiej miało swoje konsekwencje

Meghan Markle zlekceważona przez uczestniczkę tłumu. Nagranie obiegło sieć

Podczas wydarzenia wnukowie królowej Elżbiety II wyszli do zgromadzonych tłumów, aby podziękować obywatelom za ich wsparcie i wyrazy szacunku wobec królowej. Choć żona księcia Harry'ego na ogół spotykała się z ciepłą reakcją tłumu, w pewnym momencie doszło do nieprzyjemnej sytuacji z jej udziałem.

Kiedy Meghan wyciągnęła dłoń do jednej z kobiet, ta zdawała się zlekceważyć gest Markle. Skierowała oczy w dół, opuściła głowę, a z jej twarzy nie znikał jednak uśmiech, co tylko utwierdziło zgromadzonych w przekonaniu, że zrobiła to celowo. Później widziano tę samą kobietę rozmawiającą z przyjacielem - oboje byli rozbawieni tym, co wydarzyło się chwilę wcześniej. Choć sytuacja nie należała do najprzyjemniejszych, w mediach zaroiło się od pochwał w kierunku księżnej Sussex za to, jak poradziła sobie z nieuprzejmością kobiety. Meghan od razu przeszła bowiem do następnej osoby w tłumie, jakby nic się nie stało.

To jednak nie jedyna osoba, która odmówiła przywitania się z Markle. Inna kobieta, aby pokazać obojętny stosunek wobec gestu księżnej Sussex, założyła okulary przeciwsłoneczne i trzymała telefon w dłoniach, aby upewnić się, że jej wzrok nie spotka się ze wzrokiem Meghan.

Meghan Markle i nieprzyjemny gest podczas powitania z tłumem. Internauci bezlitośnie podsumowali

Nagranie uwieczniające lekceważący stosunek kobiet wobec Meghan Markle błyskawicznie obiegło sieć i wywołało ogromną dyskusję. Część internautów potraktowało gest osoby z tłumu jako "rasistowski", inni natomiast uważali, że jest to oznaka sporej niechęci do księcia Harry'ego i jego żony. Jeszcze inni komentowali, że nie widzą nic złego w tym, iż niektórzy nie przepadają za Meghan i nie zamierzają się z nią witać.