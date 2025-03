Książę William wybrał się do Estonii, aby wesprzeć brytyjskich żołnierzy stacjonujących przy wschodniej granicy NATO z Rosją. Brytyjskie media podkreślają, że zdjęcia syna króla Karola III z poligonu to ważny komunikat skierowany do Rosji.

7 Książę William odwiedził poligon w Estonii. Brytyjskie media mówią o kluczowym przekazie tej wizyty; Fot. REUTERS/Chris Jackson Otwórz galerię Na Gazeta.pl