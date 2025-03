W ostatnim czasie Meghan jest coraz bardziej aktywna na Instagramie. Markle założyła tam profil tuż przed ogłoszeniem swojego nowego, kulinarnego show. Szybko zdobyła pokaźną liczbę obserwujących. Obecnie jej wpisy śledzi ponad dwa miliony osób. Meghan nie tylko promuje w mediach swoją pracę, ale dzieli się również osobistymi kadrami z życia prywatnego. Nie tak dawno wrzuciła kadr przedstawiający Harry'ego i Lilibet. Teraz pojawiło się jej zdjęcie z młodości.

Meghan Markle w młodości. Tak wyglądała żona księcia Harry'ego

Zdjęcie nie pojawiło się od razu na profilu Meghan. Najpierw udostępniła je katolicka szkoła dla dziewcząt, do której w przeszłości chodziła Markle. "Składamy gratulacje dla absolwentki IH Meghan Markle ('99) z okazji odnowienia jej kulinarnego show i premiery nowego podcastu" - czytamy w opisie. Na zdjęciu widzimy Meghan stojącą obok figury Maryi. Fotografia została wykonana podczas Dnia Maryi, który co roku obchodzony jest w wyżej wspomnianej placówce. Żona księcia Harry'ego dopiero jakiś czas później zareagowała na opublikowane wspomnienie. Udostępniła zdjęcie na swoim profilu, a w opisie zwróciła się do koleżanki. "Kiedy koleżanka z gimnazjum/liceum wysyła ci coś z twojej alma mater i to wywołuje największy uśmiech na twojej twarzy. Dzięki Sush. Buziaki!" - czytamy. Zdjęcie znajdziecie na końcu artykułu.

Meghan Markle poszukuje nowych znajomych. Na celowniku znana aktorka

Jak widać, stare przyjaźnie nie wystarczają Meghan. Niedawno portal RadarOnline przekazał, że już niedługo sąsiadką Markle ma zostać nie kto inny jak Jennifer Aniston. Według informacji zdobytych przez RadarOnline, żona księcia Harry'ego podekscytowała się do tego stopnia, że postanowiła za wszelką cenę zaprzyjaźnić się z aktorką. "Meghan podobno widzi Aniston jako potencjalnego sojusznika, który mógłby pomóc jej odzyskać wpływy w Hollywood" - czytamy na portalu. "Żywiła ogromne nadzieje na przyjaźń z Jen i mówi się, że od lat prosiła o przedstawienie. Niestety, jeszcze do tego nie doszło" - dodaje informator. Według niego Aniston nie jest zainteresowana znajomością z Markle. Może niedługo się to zmieni?