Książę William wraz z żoną - księżną Kate aktywnie udzielają się społecznie i chętnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju publicznych wydarzeniach nie tylko na terenie Wielkiej Brytanii. W ostatnim czasie media mogły dzięki temu dostrzec, że starszy syn króla zdecydował się na mocną zmianę w wyglądzie - zaczął zapuszczać brodę. W ostatnich latach był znany głównie ze swojej gładko ogolonej twarzy, przez co pojawienie się zarostu wywołało spore zainteresowanie. Teraz wiemy, że nie każdemu broda księcia Williama przypadła do gustu.

Książe William zapuścił brodę. Jego córka miała się rozpłakać na widok zarostu

Tematy brody księcia Williama miał zostać poruszony podczas obchodów Dnia Świętego Patryka 17 marca, gdy żona monarchy porozmawiała o zaroście z żołnierzami Gwardii Irlandzkiej. - Za każdym razem, gdy nosi mundur, to zdecydowanie nie ma mowy o brodzie - wyjawiła księżna Kate. Jej zdanie na temat nowego wizerunku małżonka może być mieszane, ponieważ miała powiedzieć też żołnierzom, że broda księcia jest zmienną kwestią. - Takie rzeczy przychodzą i odchodzą - dodała księżna Walii. Czyżby zarost po prostu jej się nie podobał?

Broda księcia Williama może być kwestia sporną zważając również fakt, że gdy pierwszy raz ją zapuścił, jego córka Charlotte miała się po prostu przestraszyć i rozpłakać. - Za pierwszym razem, gdy zapuściłem brodę, rozpłakała się tak bardzo, że musiałem ją zgolić. Potem jednak postanowiłem spróbować jeszcze raz. Pomyślałem: Chwileczkę, może uda mi się ją przekonać, że to nic złego - wyjaśnił, cytowany przez "Daily Mail" książę.

Księżna Kate również zaskoczyła. Jej kreacja z broszką przyciągała uwagę

Podczas obchodów Dnia Świętego Patryka księżna Kate pojawiła się na paradzie w płaszczu w kolorze głębokiej zieleni projektu Alexandra McQueena, do którego założyła toczek i czarne kozaki. Choć już na pierwszy rzut oka można było stwierdzić, że jest to jedna z lepszych stylizacji monarchini w ostatnim czasie, kreację dopełniła też przypięta do płaszcza złota broszka luksusowej marki Cartier. Kształtem przedstawiała ona trójlistną koniczynę, która jest jednym z symboli Irlandii.