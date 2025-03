Wiosną 2024 roku księżna Kate poinformowała, że wykryto u niej nowotwór. Żona księcia Williama na jakiś czas wycofała się z życia publicznego i zaczęła chemioterapię. Na początku stycznia 2025 roku wyjawiła, że choroba w końcu jest w remisji. Księżna Walii już jakiś czas temu wróciła do pełnienia oficjalnych obowiązków. Tym razem pojawiła się na obchodach dnia Świętego Patryka i zachwyciła w ciemnozielonej kreacji. Podczas wydarzenia miała także okazję skosztować flagowego irlandzkiego piwa i skorzystała z tej możliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Horodyńska o stylu księżnej Kate. "Wzorowy". Ma jednak jedno "ale"

Księżna Kate na obchodach Dnia Świętego Patryka. Uśmiech nie schodził z jej twarzy

W ciągu ostatnich tygodni księżna Kate jest wyjątkowo aktywna. 17 marca pojawiła się na paradzie z okazji Dnia Świętego Patryka. Wybrała na tę okazję płaszcz w kolorze głębokiej zieleni projektu Alexandra McQueena, do którego założyła toczek i czarne kozaki. Uwagę zwracała także jej wyjątkowa broszka ekskluzywnej marki Cartier. To ukłon w stronę poddanych i wizyty w Irlandii. Trójlistna koniczyna jest jednym z symboli tego kraju. Nawiązuje do Świętego Patryka, który za jej pomocą wyjaśniał dawnym Irlandczykom istotę Trójcy Świętej.

Księżna KateOtwórz galerię

Księżna Kate cieszyła się każdą minutą wizyty. Miała okazję napić się piwa

Podczas wizyty w Irlandii księżna Kate odwiedziła koszary Wellington Barracks w Westminster, gdzie spotkała się z żołnierzami i weteranami. Synowa króla Karola III miała także okazję napić się ciemnego piwa Guinness, co zostało uwiecznione przez fotoreporterów. Podczas wydarzenia uśmiech nie schodził jej z twarzy. W mediach społecznościowych od razu pojawiły się słowa zachwytu. Podkreślono, że księżna jest w wyjątkowo dobrej formie i widać, że powoli odzyskuje siły, co dla wszystkich przejętych jej stanem zdrowia jest bardzo dobrą wiadomością. "Jej wspaniała energia hipnotyzuje wszystkich, nawet dzieci", "Ona po prostu promienieje i tryska radością. Życie jest piękne", "Królowa elegancji i gracji. Jest po prostu przepiękna, a obserwować ją taką szczęśliwą, to czysta przyjemność" - czytamy w komentarzach.