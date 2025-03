Przyznanie wizy księciu Harry'emu nadal budzi spore emocje. W 2024 roku przekazano, że wniosek złożony przez syna monarchy znajduje się pod lupą amerykańskiego sądu. Poinformowano właśnie o postępach w sprawie. Nakazano ujawnienie dokumentów wizowych 40-latka, co pomoże rozstrzygnąć, czy ten złożył fałszywe oświadczenia w swoim wniosku imigracyjnym.

Książę Harry po aferze narkotykowej. Amerykański sąd nakazał publiczne ujawnienie wniosku wizowego

W 2023 roku przed sądem w Waszyngtonie rozpoczął się proces dotyczący uzyskania przez księcia Harry'ego wizy na pobyt w Stanach Zjednoczonych. Wpływowa amerykańska organizacja Heritage Foundation domagała się wówczas ujawnienia do wiadomości publicznej wniosku księcia Harry'ego o wydanie wizy. W ten sposób chciano wyjaśnić, czy zawarto w nim informacje o zażywaniu narkotyków przez syna króla Karola III. Wątpliwości co do tego powstały tuż po premierze "Spare", czyli autobiografii księcia, na łamach której przyznał, że wielokrotnie zażywał kokainę, marihuanę i grzybki halucynogenne.

Sprawa nabrała tempa w marcu 2025 roku, kiedy sędzia okręgowy Carl Nichols z Waszyngtonu nakazał, aby dokumenty wizowe księcia Harry'ego zostały ujawnione do wtorku 18 marca. Celem jest sprawdzenie, czy książę Sussexu złożył fałszywe oświadczenia w swoich dokumentach imigracyjnych. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma udostępnić zredagowaną wersję tych dokumentów, jednak nie wszystkie szczegóły zostaną ujawnione.

Książę Harry pod lupą sądu i Heritage Foundation. "Pojawiły się wątpliwości"

Informacja o nakazie ujawnienia dokumentów pojawiła się po tym, jak Donald Trump stwierdził, że nie zamierza deportować księcia. Sprawa przyspieszyła po wznowieniu postępowania w ubiegłym miesiącu, tuż po zaprzysiężeniu Trumpa na prezydenta USA. Decyzja sądu ma na celu wyjaśnienie, czy oświadczenia księcia są prawdziwe. - To prośba w interesie publicznym związana z potencjalnym cofnięciem wizy księcia Harry'ego za używanie nielegalnych i niedozwolonych substancji. Pojawiły się wątpliwości, czy książę został pod tym względem odpowiednio sprawdzony przed przylotem do USA - oznajmił w 2023 roku Mike Howell z Heritage Foundation, która funkcjonuje od 1973 roku i jest jednym z najbardziej wpływowych think tanków na świecie.