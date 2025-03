Meghan Markle ma duże doświadczenie w mediach oraz biznesie, które wykorzystuje między innymi w rozwijaniu marki As ever, a także w prowadzeniu działalności z księciem Harrym. W ubiegłym tygodniu z kolei zobaczyliśmy kolejny projekt żony księcia Harry'ego, czyli program "With Love, Meghan", który jest dostępny na Netfliksie. 13 marca Meghan Markle ogłosiła nowy pomysł - będzie jej jeszcze więcej w mediach i tym razem skupi się na omawianiu biznesowych tematów. Co zdradziła na ten temat w mediach?

Meghan Markle będzie się otwierała na temat... biznesu. Oto nowy pomysł

Aktorka ogłosiła kolejny projekt na Instagramie. "Cieszę się, że mogę podzielić się z wami czymś innym, nad czym pracowałam: 'Wyznania założycielki', mój nowy podcast z Lemonadamedia!" - pochwaliła się Markle. Jaką rolę będzie pełniła w projekcie? "Rozmawiałam z niesamowitymi kobietami, które zamieniły marzenia w rzeczywistość, a małe pomysły przekształciły w biznesy z ogromnym sukcesem. Otwierają się, dzielą się swoimi wskazówkami, trikami (i upadkami) i pozwalają mi korzystać z ich mózgów, gdy buduję własny biznes, jak zawsze. To absolutnie otworzyło mi oczy, zainspirowało... i rozbawiło! (Bo jaki jest sens, jeśli nie możemy się trochę zabawić podczas tej szalonej przygody?)" - uzupełniła. Ciekawe, jak wypali podcast z Markle. Póki co nie jest znana nam opinia jej obserwatorów, ponieważ aktorka wyłączyła komentarze pod postem.

Meghan Markle jako podcasterka. Kiedy rusza z projektem?

Podcast z aktorką będzie miał premierę 8 kwietnia 2025 roku. Rozmowy będą dostępne na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Warto zaznaczyć, jaki wynik odnotował ostatni projekt Markle, czyli program na Netflksie. "With Love, Meghan" ma fanów, ale stanowią oni zdecydowaną mniejszość - zgromadził 35 proc. pozytywnych ocen od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes, co nie jest oszałamiającym wynikiem. Być może inna tematyka okaże się kluczem do sukcesu. Czekacie na nowy projekt Markle?