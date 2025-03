Meghan Markle uwielbia obracać się w towarzystwie znanych osób, czego dała dowód w swoim nowym programie "Z miłością, Meghan". W "kulinarnym" show aktorki wystąpiła m.in. Mindy Kaling, która przez lata wcielała się w postać Kelly w amerykańskiej wersji "The Office". Żona księcia Harry'ego nie zamierza jednak ograniczać się do starych znajomych. Jak donosi portal RadarOnline, Markle wyruszyła na łowy, a jej nowym obiektem zainteresowań jest... Jennifer Aniston.

Meghan Markle marzy o przyjaźni z Jennifer Aniston. Dlaczego?

Meghan ma być podobno zachwycona wiadomością, że Jennifer Aniston wkrótce zostanie jej sąsiadką w Montecito. Według informacji zdobytych przez RadarOnline, żona księcia Harry'ego podekscytowała się do tego stopnia, że postanowiła za wszelką cenę zaprzyjaźnić się z aktorką. "Meghan podobno widzi Aniston jako potencjalnego sojusznika, który mógłby pomóc jej odzyskać wpływy w Hollywood" - czytamy na portalu. "Żywiła ogromne nadzieje na przyjaźń z Jen i mówi się, że od lat prosiła o przedstawienie. Niestety, jeszcze do tego nie doszło" - dodaje informator. Według niego Aniston nie jest zainteresowana znajomością z Markle. Być może zmieni się to po sąsiedzkiej integracji?

Meghan Markle rozczarowała swojego ojca. Tak wypowiedział się o jej programie

W jednym z odcinków nowego show Meghan doszło do niezręcznej sytuacji. Aktorka oburzyła się, kiedy Mindy Kaling nazwała ją Meghan Markle. - Wiesz, to śmieszne, że cały czas mówisz "Meghan Markle", wiesz, że teraz jestem "Sussex" - wypaliła przed kamerą. Te słowa nie spodobały się ojcu Meghan. "Moja mama była dumna z bycia Markle, ja też jestem. Bardzo kochała Meghan, ale byłaby rozczarowana, gdyby usłyszała, że nie chce już używać nazwiska Markle" - wyznał 80-letni Thomas Markl w rozmowie z "Daily Mail". W tym samym wywiadzie zdradził również, co myśli o programie. "Wszystko, co mówi, jest wcześniej zaplanowane i przećwiczone" - skwitował krótko, po raz kolejny wbijając szpilę córce. A wy co myślicie o jej programie? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.