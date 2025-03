Hugh Grosvenor to bliski przyjaciel księcia Williama. Co więcej, książę Westminsteru jest jednym z najbogatszych ludzi w Wielkiej Brytanii. 12 marca jego rzecznik poinformował, że arystokrata wraz z ukochaną spodziewają się pierwszego dziecka. "Z wielką przyjemnością informują, że narodzin spodziewają się latem. Para jest zachwycona tą nowiną i podekscytowana perspektywą rodzicielstwa" - napisano w oświadczeniu.

Rodzina królewska wkrótce się powiększy. W sieci pojawiła się radosna nowina. Chodzi o księcia Williama

Hugh Grosvenor należy do arystokratycznego rodu, którego majątek szacuje się na ponad 50 miliardów złotych. W 2024 roku stanął na ślubnym kobiercu z Olivią Henson. O wystawnej ceremonii już wcześniej rozpisywały się brytyjskie media. Uroczystość odbyła się w katedrze Chester. Z uwagi na wydarzenie niektóre londyńskie ulice zostały zamknięte. Co więcej, książę William był świadkiem pana młodego. Król Karol III jest ojcem chrzestnym księcia Westminsteru. Brytyjskie media nie mają wątpliwości co do tego, że chrzestnym dziecka Grosvenora zostanie książę William. Nie da się ukryć, że syn Karola III i Hugh świetnie się dogadują i mają bardzo bliskie relacje.

W 2024 roku książę William musiał przyjąć smutne wiadomości na temat problemów ze zdrowiem króla Karola III i księżnej Kate. Były asystent księcia Walii Jason Knauf w wywiadzie dla australijskiego programu "60 Minutes" wyjawił, w jakim stanie znajdował się wówczas następca tronu. - To było okropne. Był w najgorszym stanie, w jakim go kiedykolwiek widziałem - wyznał Knauf w szczerej rozmowie. Słowa asystenta potwierdził swoją wypowiedzią z końca z 2024 roku sam przyszły monarcha. Książę William udał się wówczas do Republiki Południowej Afryki. Tam opowiedział o tym, że ostatni rok był dla niego koszmarny. - To było straszne. To był prawdopodobnie najtrudniejszy rok w moim życiu - podkreślił wówczas. ZOBACZ TEŻ: Księżna Kate pojawiła się po zakończonym leczeniu. Nie musiała się wysilać, aby zachwycić