Meghan Markle wróciła do mediów z nowym projektem. 4 marca na Netfliksie ukazało się osiem odcinków jej programu "With Love, Meghan", w których podzieliła się swoimi poradami dotyczącymi codziennego życia w Stanach Zjednoczonych. Format nie zebrał zbyt dobrych opinii. "To jest nie do zniesienia!", "Meghan Markle kłamie przez całą serię. Nie jest miła ani przepełniona miłością", "Ten program to jest jeden wielki dramat" - pisali na platformie X. A co o jej projekcie sądzi kucharz Richard Corrigan, który współpracował z rodziną królewską?

Meghan Markle nie została dobrze oceniona. Wspomniał o "taniej telewizji"

Richard Corrigan przyznał w rozmowie z dailymail.co.uk, że oglądał program Meghan Markle. Format go nie zachwycił. Wyjawił, co dokładnie mu się nie spodobało. "To trochę pretensjonalne. Nie lubię udawania. Kalifornia jest bardzo hollywoodzka, wszystko jest takie samo. Wielka Brytania taka nie jest. Nie sądzę, żeby ktokolwiek lubił ludzi zajmujących się tanią telewizją" - przekazał kucharz. Na tym jednak nie koniec. Corrigan nawiązał także do życia prywatnego Markle. Stwierdził, że gwiazda "W garniturach" i książę Harry stali się "ciężarem" dla chorującego króla Karola III. "Jeśli zamierzasz odejść [z życia w rodzinie królewskiej - przyp.red.], kup sobie ładne mieszkanie, zabawiaj się i baw się dobrze, ale nie stań się ciężarem. (...) Rodzina królewska to mili ludzie, ale wszyscy mamy w rodzinie dziwaków" - skwitował dosadnie w rozmowie z dailymail.co.uk.

Meghan Markle dbała o pracowników na planie programu? Wszystko jasne

Po emisji formatu "With Love, Meghan" anonimowa osoba pracująca przy produkcji udzieliła krótkiego wywiadu na temat żony księcia Harry'ego. Stwierdziła, że jest "ciepła i szczera". "Upewniała się, czy każdy czuje się dobrze, od dyrektorów Netfliksa po naszego reżysera i każdego asystenta na planie. Nikt nie został pominięty. Przez większość czasu oczekuje się od nas, że znikniemy w tle, będziemy niewidzialni. Ale w tym programie byliśmy jego częścią. Byliśmy brani pod uwagę. To było bardzo wyjątkowe i odświeżające doświadczenie" - powiedziała dla "People" anonimowa osoba, która miała okazję poznać Markle.