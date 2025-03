11 marca odbyło się wydarzenie związane z organizacją Women of the World, której prezydentką jest królowa Camilla. W tym roku obchodzimy 15-lecie inicjatywy, która ma na celu promowanie równości płci. Z tej okazji małżonka króla Karola III zdecydowała się zorganizować uroczystość w Pałacu Buckingham. Wśród gości znalazła się Victoria Beckham. Tak celebrytka przywitała się z królową.

Victoria Beckham zaproszona przez królową Camillę. Tak się przywitały

Królowa Camilla zdecydowała się na przemówienie podczas wydarzenia. Podkreśliła, że jest dumna z zaangażowania w ruch wspierający kobiety. Zaznaczyła, że przy okazji spotkań związanych z Women of the World spotyka niezwykłe kobiety. Wśród zaproszonych na 15-lecie inicjatywy były m.in. brytyjska reżyserka i założycielka organizacji Jude Kelly, piłkarka Jill Scott, była premierka Australii Julia Gillard, aktywistka Nazanin Zaghari-Ratcliffe, a także modelka Penny Lancaster. Nie zabrakło również Victorii Beckham.

Była członkini Spice Girls zaprezentowała się w szarobrązowej sukience odkrywającej ramiona, do której dopasowała szpilki z dużą kokardą. Celebrytka wykonała ukłon przed królową. Camilla ucięła sobie z Beckham krótką pogawędkę, nawiązując do ich niedawnej kolacji w Highgrove. Para królewska gościła w lutym małżeństwo Beckhamów. - Victoria, miło cię widzieć. Podobała ci się włoska kolacja w Highgrove? To była dobra zabawa - miała powiedzieć 77-latka. - To była świetna zabawa, bardzo dziękuję - odpowiedziała królowej piosenkarka.

Król Karol III kupił nieruchomość wartą miliony. Wszystko ze względu na Camillę

Jak przekazał "The Mail on Sunday", brytyjski monarcha zdecydował się na zakupienie nieruchomości, która w przeliczeniu na złotówki warta jest aż 15 milionów. Król nie musi się martwić o finanse - dysponuje ogromnym majątkiem. Okazuje się, że jest teraz w posiadaniu luksusowej rezydencji Old Mill w hrabstwie Wiltshire. Karola III do zakupu przekonały nie same widoki, a lokalizacja. Posiadłość znajduje się w niedalekiej okolicy prywatnej rezydencji królowej Camilli. Żona monarchy jest właścicielką Ray Mill House od 1995 roku.