4 marca na Netfliksie pojawił się kulinarny program Meghan Markle. Większość widzów zgodnie twierdzi, że nowy show żony księcia Harry'ego z gotowaniem nie ma zbyt wiele wspólnego. W sieci krążą zabawne fragmenty z produkcji. Jednym z bardziej niezręcznych jest ten, w którym aktorka poprawia swoją koleżankę Mindy Kaling. - Nie sądzę, że ktokolwiek na świecie wie, że Meghan Markle jadła w Jack in the Box [amerykańska sieć fast foodów - przyp. red.] - zaczęła gwiazda "The Office". - Wiesz, to śmieszne, że cały czas mówisz "Meghan Markle", wiesz, że teraz jestem "Sussex" - wypaliła przed kamerą. Te słowa nie spodobały się ojcu aktorki.

Meghan Markle rozczarowała ojca. Wspomniał o jej babci

80-letni Thomas Markl w rozmowie z "Daily Mail" przyznał, że zmiana nazwiska przez Meghan sprawiła mu wiele przykrości. "Moja mama była dumna z bycia Markle, ja też jestem. Bardzo kochała Meghan, ale byłaby rozczarowana, gdyby usłyszała, że nie chce już używać nazwiska Markle" - wyznał. W tym samym wywiadzie zdradził również, co myśli o programie. "Wszystko, co mówi, jest wcześniej zaplanowane i przećwiczone" - skwitował krótko, po raz kolejny wbijając szpilę córce. Zgadzacie się z jego opinią? Dajcie znać w sondzie na końcu strony.

Meghan Markle na planie produkcji. Tak miała się zachowywać w rzeczywistości

Reżyser "With Love, Meghan" Michael Steed udzielił wywiadu magazynowi "People", w którym zdradził, jak pracowało się z żoną księcia Harry'ego. "Każdy ma swoją własną wersję jej osoby, ale ona jest po prostu kimś, kto ciągle się spieszy i pracuje" - zaczął. "Upewniała się, czy każdy czuje się dobrze, od dyrektorów Netfliksa po naszego reżysera i każdego asystenta na planie. Nikt nie został pominięty. Przez większość czasu oczekuje się od nas, że znikniemy w tle, będziemy niewidzialni. Ale w tym programie byliśmy jego częścią. Byliśmy brani pod uwagę. To było bardzo wyjątkowe i odświeżające doświadczenie" - podsumował. Seed zdradził również, co sądzi o jej gotowaniu. "Nie jest szefową kuchni i zdecydowanie nie ma to sprawiać wrażenia, że nią jest, ale po prostu jest w niej wyczuwalna miłość do gotowania" - ocenił.