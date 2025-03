Księżna Kate w marcu zeszłego roku ujawniła, że choruje na nowotwór. Wówczas zniknęła z życia publicznego i skupiła się na powrocie do zdrowia. Żona księcia Williama zakończyła już chemioterapię i powróciła do pełnienia królewskich obowiązków. 10 marca skupiła na sobie uwagę zebranych w Opactwie Westminsterskim. Postawiła na mocny kolor i wyglądała kapitalnie.

Księżna Kate olśniła na uroczystości. Jeden akcent mówi wiele

Stylem księżnej Kate inspiruje się wiele kobiet. Ukochana księcia Williama zazwyczaj podczas oficjalnych wystąpień stawia na eleganckie zestawy w mocnym kolorze. Tak było i tym razem. Księżna Kate na obchody Dnia Wspólnoty Narodów wybrała czerwony zestaw, na który składała się kreacja Catherine Walker i kapelusz Giny Foster. W oczy rzucała się kokarda na płaszczu księżnej. Do całości dobrała szykowny naszyjnik z pereł, który w przeszłości nosiła królowa Elżbieta. Kate wybrała także kolczyki, które niegdyś należały do księżnej Diany. W dłoni trzymała kopertówkę w pasującym do całości kolorze. W monochromatycznej stylizacji prezentowała się doskonale i nie można było oderwać od niej wzroku.

William i Kate zostali przyłapani na uroczym momencie. Podczas rozmowy syn króla Karola powiedział coś, co rozśmieszyło jego żonę. W zeszłym roku zarówno monarcha, jak i księżna Kate nie pojawili się na uroczystościach w Opactwie Westminsterskim, ze względu na diagnozę nowotworu.

