Meghan Markle nie lubi, gdy jest o niej cicho. Z tego powodu 4 marca premierę na Netfliksie miał jej ośmioodcinkowy program "With Love, Meghan". Show nie zostało dobrze ocenione. Eksperci nie kryli rozczarowania produkcją, krytykując ją na każdym kroku. Przeczytacie o tym tutaj: Krytycy punktują nowe show Meghan Markle. Bez litości. "Desperackie". Głos w sprawie postanowili zabrać reżyser programu oraz osoba, która pracowała przy jego produkcji. Wyjawili prawdę o aktorce.

Meghan Markle w rzeczywistości. To powiedział o niej reżyser programu

Praca na planie zdjęciowym z pewnością mogła być stresująca, ale Meghan ma w tym wieloletnie doświadczenie. Markle wystąpiła w wielu produkcjach, m.in. w serialu "W garniturach". Teraz miała szansę sprawdzić się we własnym formacie. Portal "People" postanowił zapytać o to, jaka jest żona księcia Harry'ego. Reżyser "With Love, Meghan" Michael Steed ma o aktorce dobre zdanie. "Każdy ma swoją własną wersję jej osoby, ale ona jest po prostu kimś, kto ciągle się spieszy i pracuje" - stwierdził, nawiązując najpewniej do ostatniej afery związanej z mobbingiem, o której przeczytasz tutaj: Meghan Markle na celowniku mediów. Były doradca wraca do oskarżeń o nękanie.

Filmowiec nawiązał również do gotowania. "Jej gotowanie jest całkiem trafne. Nie jest szefową kuchni i zdecydowanie nie ma to sprawiać wrażenia, że nią jest, ale po prostu jest w niej wyczuwalna miłość do gotowania" - ocenił. Głos w sprawie zabrała również osoba z produkcji, która wyjawiła, że żona księcia Harry'ego jest osobą "ciepłą", "przystępną", a także "szczerą". "Upewniała się, czy każdy czuje się dobrze, od dyrektorów Netfliksa po naszego reżysera i każdego asystenta na planie. Nikt nie został pominięty. Przez większość czasu oczekuje się od nas, że znikniemy w tle, będziemy niewidzialni. Ale w tym programie byliśmy jego częścią. Byliśmy brani pod uwagę. To było bardzo wyjątkowe i odświeżające doświadczenie" - wyjawił anonimowy informator.

Meghan Markle ma powody do radości. Chodzi o jej program

The Post poinformował, że program "With Love, Meghan", choć w sieci zbiera wiele słów krytyki, doczeka się drugiego sezonu - produkcja cieszy się ogromną popularnością na platformie streamingowej. Zdjęcia rozpoczęły się już w styczniu. Premiera natomiast zaplanowana jest na jesień. Z tego powodu Markle opublikowała na InstaStories, na którym widać ją tańczącą taniec zwycięstwa.