Meghan ma ostatnio sporo na głowie. 4 marca na Netfliksie pojawił się jej "kulinarny" program, w którym pokazuje, jak być dobrą gospodynią. Zdecydowana większość widzów twierdzi, że Meghan nie ma na ten temat zielonego pojęcia. W przerwie od promocji show żona księcia Harry'ego znalazła chwilę, by opublikować na swoim profilu krótkie życzenia z okazji Dnia Kobiet. Do wpisu dołączyła kilka inspirujących zdjęć. Na jednym z nich mogliśmy zobaczyć Lilibet.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Meghan Markle radzi sobie w kuchni

Meghan Markle złożyła życzenia wszystkim kobietom. Pokusiła się również o podziękowania

"Wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet!" - zaczęła Meghan. "Dziś świętujemy historie silnych kobiet, które są wokół nas i dziewczyn z marzeniami, które staną się kobietami z wizją. Dziękuję również tym, którzy wspierają nas każdego dnia" - mogliśmy przeczytać. Na pierwszym zdjęciu dołączonym do wpisu widzimy dwie dziewczynki, które spędzają ze sobą czas. Być może jedna z nich to mała Meghan? Druga fotografia to ujęcie z mamą Markle. Z kolei na trzecim zdjęciu możemy zobaczyć Lilibet i księcia Harry'ego na łódce. Czterolatka wtulona jest w ojca, a za aparatem prawdopodobnie stała sama Meghan. Ostatnie to już wspomnienie z rodzinnego wyjazdu. Widzimy na nim księcia Harry'ego, który obejmuje swoją ukochaną na plaży.

GaleriaOtwórz galerię

Meghan Markle pod ostrzałem włoskiego kucharza. Poszło o makaron

Sporo emocji w sieci wzbudził sposób, w jaki Meghan przygotowuje spaghetti, a konkretniej, jak "gotuje" makaron. Cudzysłów nie jest tu przypadkowy, ponieważ aktorka wrzuca go do garnka, zalewa trzema szklankami wrzątku i przykrywa przykrywką. Jej kuchenne poczynania skomentował dla nas włoski kucharz Matteo Brunetti. - Zszokowało mnie to totalnie. (...) Nie wyobrażam sobie, jak tak wpływowa osoba jak Meghan, we własnym programie, może pokazywać tylu osobom, jak błędnie gotować ten makaron. To jest najprostsza potrawa na świecie. Wszyscy wiemy, że bierzemy makaron i wrzucamy go do posolonej, gotującej się wody, więc jestem mocno rozczarowany, że nikt też jej o tym nie powiedział - mówił zaskoczony.