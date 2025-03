Po opuszczeniu brytyjskiej rodziny królewskiej Meghan Markle i książę Harry rozpoczęli nowe życie w USA. Głośny wywiad zakochanych z Oprah miał być wstępem do ich nowej codzienności. W trakcie rozmowy z dziennikarką żona księcia Harry’ego m.in. skarżyła się na utratę tożsamości po dołączeniu do rodziny królewskiej. Wszystko ze względu to, że media zaczęły ją nazywać "księżną Sussex", zamiast jej prawdziwym imieniem i nazwiskiem.

Zobacz wideo Netflix i Meghan Markle poprawią TWOJE życie. "With love, Meghan"

Meghan Markle dosadnie na temat swojego nazwiska. Internauci zarzucają jej hipokryzję

4 marca Meghan zadebiutowała ze swoim programem kulinarnym "With Love, Meghan" na platformie Netflix. W drugim odcinku żona księcia Harry'ego zaskoczyła widzów swoją wypowiedzią, poprawiając swoją przyjaciółkę Mindy Kaling, która zwróciła się do niej jako "Meghan Markle". Celebrytka w odpowiedzi podkreśliła, że od siedmiu lat nazywa się Sussex, tłumacząc, że nazwisko to symbolizuje jedność jej rodziny. - Masz dzieci i myślisz "nie noszę tego samego nazwiska, co moje dzieci". Nie wiedziałam, jak znaczące to będzie dla mnie, ale po prostu tak wiele dla mnie znaczy powiedzieć: "To jest nasze nazwisko. Nasze tytuły rodzinne" - powiedziała, zaskakując wszystkich.

Choć w rodzinie królewskiej używanie tytułu jako nazwiska jest zgodne z protokołem, wypowiedź Meghan spotkała się z ostrą krytyką. Wielu internautów zarzuca jej hipokryzję, wskazując na sprzeczność między jej wcześniejszymi słowami z wywiadu z Oprah a obecnym podejściem. "Dobry kłamca musi mieć dobrą pamięć", "Ona jest hipokrytką", "Cały czas chce być częścią królewskiego życia" - pisali rozłoszczeni fani.

Książę Harry i Meghan Markle mają problemy z sąsiadami. Są obwiniani za wzrost cen

Książę Harry i Meghan Markle, choć od kilku lat mieszkają w Montecito w Kalifornii, to ich obecność budzi rosnące kontrowersje wśród sąsiadów. Według "Vanity Fair" niektórzy mieszkańcy nazywają ich "księciem i gwiazdką" lub nawet "złoczyńcami". Głównym powodem niezadowolenia sąsiadów zakochanych jest gwałtowny wzrost cen nieruchomości. Odkąd Sussexowie zamieszkali w Montecito, koszty życia miały wzrosnąć o ponad 47%. Choć w okolicy mieszkają także inne gwiazdy, jak Natalie Portman czy Leonardo DiCaprio, to właśnie Harry i Meghan są obwiniani za tę sytuację.