Księżna Mette-Marit usłyszała diagnozę w 2018 roku. Lekarze zdiagnozowali u niej zwłóknienie płuc. Choroba ta charakteryzuje się uszkadzaniem nabłonka pęcherzyków płucnych i prowadzi do niedotlenienia organizmu. Jest przy tym nieuleczalna. Od otrzymania diagnozy norweska arystokratka musiała skupić się na swoim zdrowiu i bardzo ograniczyła wszelkie wystąpienia publiczne. Od czasu do czasu księżna decyduje się jednak pojawić na oficjalnych spotkaniach, co zawsze zostaje uchwycone na zdjęciach fotoreporterów.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Minge radzi sobie w kryzysie? Wspomina o "wyroku śmierci"

Księżna Mette-Marit przybyła spotkać się z chorymi dziećmi

5 marca oficjalne konto rodziny królewskiej Norwegii udostępniło serię zdjęć, ukazujących księżną podczas pobytu na oddziale dziecięcym w szpitalu w Oslo. Co ciekawe, arystokratce w czasie wizyty towarzyszyła para klaunów - Bella Bing Bong i Cocodrilo, którzy są odpowiedzialni za bawienie przebywających w placówce dzieci. "Koncentrując się na radości, śmiechu i opanowaniu, szpitalni klauni spotykają się z dziećmi i młodzieżą w szpitalach w całej Norwegii. Dzięki zabawie i poczuciu humoru dają dzieciom odpocząć od szpitalnej codzienności" - wyjaśniono w opisie zdjęć.

Księżna Mette-Marit spotkała się przy tym z przebranymi osobami nieprzypadkowo. "Podczas wizyty zyskała wgląd w to, jak zachowują się podczas spotkań z dziećmi, ich bliskimi oraz współpracując z pracownikami służby zdrowia w różnych sytuacjach" - dodano pod fotografiami.

Sama księżna podczas spotkania wyglądała na radosną, rozdawała uśmiechy i angażowała się w zabawy z dziećmi. Tego dnia postawiła na mniej formalną stylizację. Miała na sobie elegancki bordowe spodnie, których jednak nie połączyła z koszulą, ale z dopasowanym sweterkiem w odcieniu kawy z mlekiem. Zrezygnowała też z marynarki.

Księżna Mette-Marit w odwiedzinach w szpitaluOtwórz galerię

Norweska księżna Księżna Mette-Marit pokazała się także z okazji świąt. Pojawiła się u boku męża

Przypomnijmy, że ostatnie głośniejsze wystąpienie księżnej Mette-Marit miało miejsce w grudniu 2024 roku. Wraz z mężem - księciem Haakonem, wybrali się wtedy na spotkanie w ośrodku mieszkalno-opiekuńczym Risenga w norweskim Asker. Księżna miała tam okazję m.in. posłuchać kolęd, porozmawiać z mieszkańcami oraz przyjrzeć się świątecznym wypiekom przez nich przygotowanym. Z tej okazji ubrała się w kremową koszulę oraz spódnicę, które zestawiła z granatową marynarkę, a do wszystkich zdjęć pozowała z szerokim uśmiechem na ustach. Obecność księżnej docenili w komentarzach pod udostępnionymi zdjęciami internauci. "Doceniamy to, jak bardzo się stara", "Wygląda pięknie" - mogliśmy przeczytać wśród wpisów.