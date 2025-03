O skomplikowanej relacji księżnej Kate i Meghan Markle mówi się od dawna. Zdaje się, że najnowsze wieści tylko zaognią wspomniany konflikt. W mediach zawrzało tuż po tym, jak żona księcia Williama udzieliła komentarza, który według interpretujących go osób miał obrazić księżną Sussex.

Księżna Kate chce konkurować z Meghan Markle? Tym razem poszło o... przepis na dżem

W marcu 2024 Meghan Markle zapowiedziała założenie nowego biznesu. Przypomnijmy, że marka American Riviera Orchard miała się zająć m.in. sprzedażą dżemu truskawkowego za cenę 200 funtów (ponad tysiąc złotych) za sztukę. Niedawno Markle zmieniła nazwę firmy na As Ever, po czym ogłosiła, że będzie robić przetwory owocowe, które będzie można kupić w sklepie internetowym. Meghan spotkała się z krytyką ze strony króla Karola III, który od lat zajmuje się sprzedażą dżemów i innych przetworów.

Według mediów, teraz oliwy do ognia postanowiła dolać księżna Kate. 43-latka miała się włączyć w wojnę dżemów, udostępniając swój własny przepis na dżem śliwkowy za darmo. "Księżna Walii obiecała wysłać swój przepis na powidła śliwkowe młodym ogrodnikom. Księżna usłyszała, jak młodzi wolontariusze w ogrodzie społecznościowym w Walii uprawiają śliwki, zamieniając je w dżem i obiecała im: 'Wyślę wam mój przepis, abyście mogli go wypróbować'" - przekazał DailyMail tuż po wizycie księżnej Kate w ogrodzie społecznym w Walii. Ruch ten natychmiast spotkał się z reakcją internautów, którzy uznali, że ta chce tym sposobem konkurować z Meghan.

Do sprawy odniósł się także królewski komentator Charles Rae. - (Księżna Kate - przyp.red) dokładnie wie, co robi, zwłaszcza że sama produkuje powidła śliwkowe. A teraz daje ten przepis za darmo osobom, które życzą jej jak najlepiej. Podejrzewam, że Pałac Kensington zostanie zalany prośbami o ten przepis - powiedział w rozmowie z GB News. Następnie nawiązał do działalności Meghan Markle. - Dla kontrastu mamy Meghan, która teraz produkuje dżem. Myślę, że to dżem truskawkowy. A to będzie kosztować od 25 do 30 funtów za sztukę. To cztery razy więcej niż dzbanek dżemu, który można kupić w sklepie Highgrove Royal. To posiadłość księcia Karola. Więc on również sprzedaje dżem. Trwają wojny na dżemy - skwitował.

Meghan Markle wprowadziła zmiany w firmie. Taki miała powód

1 stycznia Meghan Markle zaskoczyła wszystkich decyzją o powrocie na Instagram. Na portalu opublikowała wówczas nagranie, w którym wita nowy rok. Od tamtej pory żona księcia Harry'ego regularnie dzieli się z fanami urozmaiconymi tematycznie publikacjami. W jednym z filmów wyjaśniła powód zmian w obrębie marki. - Oczywiście będą przetwory owocowe; myślę, że w tym momencie wszyscy mamy jasność, że dżem jest moim dżemem - mogliśmy usłyszeć.