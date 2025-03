Meghan Markle nie zwalnia tempa. 4 marca na Netfliksie zadebiutował jej program "With Love, Meghan". Dzień przed premierą żona księcia Harry'ego spotkała się z fanami na specjalnym evencie. Pochwaliła się także w sieci prezentem, który otrzymała od najbliższych. Podarowali jej bukiet kwiatów i laurkę. "Gratulacje mamo! Uwielbiamy twój show i kochamy cię! Harry, Archie i Lili" - czytaliśmy na InstaStories Meghan Markle. Media rozpisują się o odcinkach nowego programu księżnej Sussex. Pewna rozmowa w programie wzbudziła szczególną uwagę.

REKLAMA

Zobacz wideo Program Meghan Markle. Podbije media?

Meghan Markle zwróciła uwagę koleżance. "Teraz jestem Sussex"

W drugim odcinku swojego programu Meghan Markle spotkała się z koleżanką i amerykańską aktorką Mindy Kaling. Rozmawiały o przeszłości żony księcia Harry'ego, która wyznała przed kamerami, że jadała fast foody. - Ludzie nie uwierzyliby, że Meghan Markle jadła w Jack in the Box - odparła Mindy Kaling, co spotkało się z natychmiastową reakcją gospodyni formatu. - To też takie zabawne, że ciągle mówisz Meghan Markle. Wiesz, że teraz jestem Sussex. (...) Nie wiedziałam, jakie to będzie miało dla mnie znaczenie, ale to tak wiele znaczy, że to jest nasze rodzinne nazwisko, nasze małe rodzinne nazwisko - mówiła przed kamerami. Przypomnijmy, że królowa Elżbieta II przyznała Meghan Markle i księciu Harry'emu tytuły księżnej i księcia Sussex w dniu ich ślubu w 2018 roku.

Meghan Markle w ogniu krytyki. "Teraz przypomniała sobie o tytule?"

Słowa Meghan Markle, które skierowała do swojej koleżanki, natychmiast obiegły media. Wiele osób zarzuca jej to, że przypomina publicznie o tytule, a razem z mężem radykalnie odcięli się od rodziny. "Meghan Markle spędziła zaledwie 18 miesięcy w rodzinie królewskiej, ale pięć lat później nadal z nich żartuje, nadal używając tytułu, który jej nadali. Hipokryzja jest niezaprzeczalna", "Teraz przypomniała sobie o tytule?", "To takie dziwne, że Meghan Markle upiera się przy używaniu królewskiego tytułu, choć nie chce mieć nic wspólnego z brytyjską rodziną królewską" - czytamy na platformie X.