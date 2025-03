Program Meghan Markle, "With Love, Meghan", zadebiutuje na platformie Netflix 4 marca. 43-letnia ukochana księcia Harry'ego długo pracowała nad własnym projektem. W końcu zrealizowała swój plan. W rozmowie z magazynem "People" podkreśliła, że praca nad produkcją nie należała do najłatwiejszych. "Doceniam każdego, kto dał mi łaskę popełniania błędów i naprawiania ich, a także wybaczania sobie. To proces uczenia się" - podkreśliła. Meghan zaczęła już świętować. W mediach społecznościowych pojawiła się relacja z wydarzenia celebrującego premierę programu.

REKLAMA

Zobacz wideo Netflix i Meghan Markle poprawią życie? Zwiastun "With love, Meghan"

Meghan Markle świętuje premierę swojego programu. Otrzymała wyjątkowy podarunek

Meghan Markle nie ukrywa, że jest podekscytowana premierą swojego programu "With Love, Meghan". Dzień przed debiutem na Netfliksie, w mediach społecznościowych pojawiły się kadry z wydarzenia, które promowało show. Ukochana księcia Harry'ego rozmawiała ze zgromadzonymi fanami na evencie. Otrzymała od nich liczne prezenty i kwiaty. Meghan spędziła czas z gośćmi, którzy mieli okazję z nią zamienić kilka słów. Nie obyło się bez podarunku od dzieci i męża. Księżna Sussex otrzymała bukiet kwiatów i laurkę. "Gratulacje mamo! Uwielbiamy twój show i kochamy cię! Harry, Archie i Lili" - czytamy na InstaStories.

Więcej zdjęć znajdziecie w galerii. Otwórz galerię

Meghan Markle zmieniła nazwę swojej firmy. Podzieliła się tym z fanami na Instagramie

Ostatnio Meghan Markle postawiła na zmiany. Chodzi nie tylko o jej program, ale również firmę. Przekazała ważną informację dla fanów. W 2024 roku Meghan ogłosiła swoją markę lifestyle'ową, znaną jako "American Riviera Orchard". Teraz jednak zmieniła nazwę. - Czekałam na moment, aby podzielić się nazwą "As ever" - podkreśliła Meghan. - "As ever" w zasadzie oznacza, że coś zawsze było, a jeśli śledzisz mnie od 2014 roku z "The Tig" (bloga, który Meghan tworzyła - przyp. red.), wiesz, że zawsze kochałam gotowanie, majsterkowanie i ogrodnictwo, to jest to, co robię. (...) Chciałam, żebyście usłyszeli to ode mnie jako pierwsi - mówila na InstaStories. Dodała, że nie zabraknie przetworów owocowych i wielu różnych produktów. ZOBACZ TEŻ: Szykuje się przełom w rodzinie królewskiej. Harry i Meghan maczali w tym palce