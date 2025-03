Wizerunek księcia Williama i księżnej Kate od dawna kojarzony był z tradycyjnym, powściągliwym, a przy tym formalnym stylem, który był zgodny królewską tradycją. Teraz okazuje się, że taki sposób bycia zakochanych może być już przeszłością. 26 lutego podczas wizyty w Walii William i Kate trzymali się za ręce na stacji kolejowej, co wzbudziło entuzjazm w mediach społecznościowych oraz wiele pytań dotyczących zmiany podejścia zakochanych do królewskiego protokołu.

Książę William i Kate Middleton zmienili sposób bycia? Zadziwiająca opinia ekspertki

William i Kate od niedawna zaskakują swoich fanów nowym, bardziej swobodnym wizerunkiem, co mogliśmy również zobaczyć podczas ostatnich publicznych wystąpień. Na wspomnianą zmianę zwróciła uwagę ekspertka Charlene White na łamach brytyjskiego "Mirror". Zauważyła, że małżonkowie coraz częściej otwarcie okazują sobie czułość, co przypomina zachowanie księcia Harry’ego i Meghan Markle. - Odkąd Harry i Meghan są razem, trzymają się za ręce, są bardzo czuli. Widzieliśmy sporo takich przykładów, to dobrze sprawdza się na rynku amerykańskim, chociaż może nie zawsze sprawdzić się u nas - wyjawiła ekspertka. Charlene White zwróciła również uwagę, że nowoczesne podejście do królewskiego protokołu może być odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania społeczeństwa i odświeżyć tradycyjny wizerunek monarchii.

