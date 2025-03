Meghan Markle powoli wraca do dzielenia się prywatnością w mediach społecznościowych. Kiedy jej związek z księciem Harrym został ujawniony, musiała usunąć swój instagramowy profil. Księżna Sussex wróciła jednak niedawno do korzystania z social mediów. Ostatnio na jej InstaStroies pojawiło się urocze nagranie z córką. Do tej pory Markle unikała pokazywania dzieci. Lilibet 4 czerwca będzie w tym roku świętowała czwarte urodziny.

REKLAMA

Zobacz wideo Netflix i Meghan Markle poprawią TWOJE życie. "With love, Meghan" [ZWIASTUN]

Meghan Markle pokazała, jak jej córka bawi się z Sereną Williams. "Kiedy ciocia przyjeżdża..."

Już we wtorek 4 marca premierę będzie miał nowy program Markle, zatytułowany "Z miłością, Meghan". Żona księcia Harry’ego wykorzystuje każdą sposobność, aby promować format. Ostatnio opublikowała na InstaStories nagranie, na którym widać jej córkę Lilibet, grającą w planszówkę z Sereną Williams. Trzylatka najwyraźniej jest miłośniczką różu, gdyż miała na sobie koszulkę i spodnie w tym kolorze.

Kiedy ciocia przyjeżdża, aby świętować i ... pograć

- podpisała relację. "Jeszcze tylko trzy dni do rozpoczęcia imprezy. Wszyscy jesteście zaproszeni" - dodała, oznaczając platformę streamingową, na której dostępny będzie jej nowy program. Kadry opublikowane przez Meghan Markle znajdziecie w naszej galerii.

Meghan Markle wprawiła w osłupienie projektantkę. "Wciąż jestem w szoku"

Meghan Markle dość mocno polaryzuje opinię publiczną. Żona księcia Harry’ego ma zarówno zagorzałych przeciwników (do grona których zalicza się między innymi Donald Trump), jak i wiernych fanów. Ci ostatni często kopiują styl gwiazdy "W garniturach". Kiedy ostatnio wypatrzyli u niej bransoletkę od niezależnej marki jubilerskiej, błyskotka wyprzedała się w ciągu czterech godzin. Projektantka biżuterii była niesamowicie zaskoczona takim obrotem spraw. - Nie mogłam w to uwierzyć. Nie potrafię nawet tego wyrazić, wciąż jestem w szoku. Wciąż unoszę się w powietrzu, pełna podziwu, jakie błogosławieństwa mogą spłynąć na ciebie w życiu. I modlę się, żeby to było symboliczne, żeby inni zrozumieli - nie poddawajcie się. Nigdy nie przestawajcie wierzyć - zdradziła podekscytowana właścicielka marki w rozmowie z magazynem "Forbes".