Księżna Diana zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu w 1997 roku. Choć jej najgłośniejszym związkiem było oczywiście małżeństwo z obecnym królem Karolem III, to w mediach przez lata przewijało się również nazwisko oficera Jamesa Hewitta. To właśnie z nim księżna miała romansować w latach 1986-1991. W najnowszym wywiadzie dawnego kochanka Diany nie można było więc nie poruszać jej tematu.

Księżnę Dianę martwiłyby relacje synów. Jej były kochanek udzielił w tym temacie wywiadu

Hewitt postanowił odnieść się do nawracających kontrowersji, które dotyczą napiętej relacji pomiędzy księciem Williamem oraz księciem Harrym. Przypomnijmy, że dawny kochanek ich matki był przed laty posądzany o bycie ojcem młodszego z braci. Mimo iż już w 2017 roku jednoznacznie zaprzeczył tym spekulacjom, los synów Diany nie jest mu w pełni obojętny. Ze względu na jego znajomość z księżną, przemówił w jej imieniu podczas wywiadu dla stacji ITV - w programie "Good Morning Britain".

- Myślę, że każda matka byłaby zmartwiona i zaniepokojona takim rozłamem, jak to ująłeś (zwracając się do prezentera - red.), i zrobiłaby wszystko, co w jej mocy, aby spróbować ich połączyć - stwierdził zgaszonym głosem Hewitt. Oficer ujawnił także, że po raz ostatni rozmawiał z księżną na krótko po jej słynnym wywiadzie dla "Panoramy" w 1995 roku. To właśnie w jego trakcie Diana m.in. przyznała się do romansu z Hewittem.

Konflikt księcia Williama i księcia Harry'ego trwa od lat. Starszy brat miał odwodzić młodszego od ślubu

Przypomnijmy, że nowe światło na sprawę obecnych relacji synów księżnej Diany rzucił serial dokumentalny "Meghan & Harry: The Rise & Fall", który wyemitowano końcem 2024 roku. W jednym z odcinków sam książę Harry ujawnił, że wraz z Meghan Markle nie utrzymują zbyt zażyłego kontaktu z księciem Williamem i księżną Kate. - Zawsze miałem nadzieję, że nasza czwórka będzie mieć dobre stosunki. Ale bardzo szybko zamieniło się to w "Meghan kontra Kate" - opowiedział przed kamerą młodszy z braci. Dziennikarz przeprowadzający rozmowę zapytał go także dalej, czy prawdą jest, że książę William próbował go odwieść od ślubu z Markle - książę Harry pokiwał wtedy twierdząco.