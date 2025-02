Meghan Markle i książę Harry 8 stycznia 2020 roku poinformowali o zakończeniu pełnienia obowiązków jako wyżsi rangą członkowie rodziny królewskiej. Ich odłączenie się od rodziny królewskiej, a także późniejsza wyprowadzka z Wielkiej Brytanii zostały okrzyknięte megxitem. Para przeprowadziła się najpierw do Kanady, a później do Kalifornii, by uciec od oczu wścibskich paparazzi i zacząć spokojne życie. Była aktorka jednak aktywnie zabiega o atencję. Znów dała tego dowód.

Meghan Markle pokazała córkę. To dlatego to zrobiła

Meghan Markle i książę Harry doczekali się dwójki dzieci - niespełna sześcioletniego Archiego oraz Lilibet, która w tym roku skończy cztery lata. Para stara się nie publikować w sieci ich wizerunku, dbając o prywatność pociech. Tym razem była aktorka postanowiła odrobinę zaszaleć. Wszystko przez jej najnowszy projekt, który przez jakiś czas trzymała w sekrecie. Z okazji wielkiej premiery Meghan postanowiła uruchomić stronę nowego projektu o nazwie "As Ever". Jak tylko przeniesiemy się pod internetowy adres, zobaczymy zdjęcie byłej gwiazdy "W garniturach" oraz jej niespełna czteroletniej córki. Nie da się ukryć, że Lilibet bardzo wyrosła! Na ujęciu mama i córka biegną przed siebie w zwiewnych sukienkach w otoczeniu zieleni.

Meghan Markle zmieniła nazwę marki i rusza pełną parą

Na Instagramie Meghan, który ruszył wraz z nowym rokiem, 18 lutego pojawił się filmik, w którym opowiedziała o marce. Wcześniej nazywała się "American Riviera". "Z radością przedstawiam As Ever - markę, którą stworzyłam i w którą włożyłam całe swoje serce. 'As Ever' oznacza 'tak jak zawsze' (...). Jeśli śledzicie moje poczynania od czasów stworzenia The Tig [blog, który w przeszłości prowadziła - przyp. red.], wiecie, że nie mogło to być dla mnie bardziej prawdziwe" - przekazała poprzez filmik na Instagramie.

"Ten nowy rozdział jest rozszerzeniem tego, co zawsze było moim językiem miłości, pięknie łącząc wszystko, co cenię - jedzenie, ogrodnictwo, rozrywkę, przemyślane życie i znajdowanie radości w codzienności. Będę dzielić się z wami zakulisowymi ciekawostkami w miarę zbliżania się do premiery i nie mogę się doczekać, aż dostaniecie w swoje ręce wszystko, co tworzymy. Przesyłam dużo miłości..." - podsumowała na nagraniu. Jak zdradziła Markle, w ofercie jej firmy znajdą się m.in. dżemy. "Ale jest jeszcze wiele więcej produktów, które po prostu uwielbiam, i teraz nadszedł czas, aby się nimi z wami podzielić. Nie mogę się doczekać, aż to zobaczycie" - podsumowała.