Program Meghan Markle już wkrótce zadebiutuje na platformie Netflix. 43-letnia ukochana księcia Harry'ego przed premierą miała jednak ważną informację dla fanów. Postanowiła nagrać filmik w mediach społecznościowych, w którym wyznała, że w jej firmie przyszła pora na zmiany. W 2024 roku Meghan ogłosiła swoją markę lifestyle'ową, znaną jako "American Riviera Orchard". Teraz jednak zmieniła nazwę. -Jestem w szoku, że tak długo trzymaliśmy to w tajemnicy. Za dwa tygodnie wychodzi mój program i jestem bardzo podekscytowana. A także mój biznes, który, jak sądzę, wzbudził ciekawość - zaczęła Meghan w nagraniu.

Meghan Markle wyznała, skąd wziął się pomysł na dotychczasową nazwę, "American Riviera Orchard". Na nagraniu na Instagramie podkreśliła, że wcześniej uznała, że to świetna nazwa. - To moja dzielnica, to inna nazwa Santa Barbary, ale ograniczyła mnie do rzeczy, które były produkowane i uprawiane tylko w tym rejonie - tłumaczyła Meghan. - Czekałam na moment, aby podzielić się nazwą "As ever" - wyznała Meghan. - "As ever" w zasadzie oznacza, że coś zawsze było, a jeśli śledzisz mnie od 2014 roku z "The Tig" (bloga, który Meghan tworzyła - przyp. red.), wiesz, że zawsze kochałam gotowanie, majsterkowanie i ogrodnictwo - to jest to, co robię. (...) Chciałam, żebyście usłyszeli to ode mnie jako pierwsi - powiedziała na nagraniu. Dodała, że oczywiście w firmie nie zabraknie przetworów owocowych. Pojawi się jednak wiele innych produktów.

Meghan Markle napisała wyjątkowy post na Instagramie. Postanowiła oficjalnie przedstawić fanom markę "As Ever". Nawiązał do "The Tig", czyli swojego bloga o stylu życia, którego stworzyła jeszcze w 2014 roku, gdy pojawiała się w serialu "W garniturach". Zamknęła go w 2017 roku, gdy spotykała się już z księciem Harrym. Wygląda na to, że chce, aby jej nowa firma i program kontynuowały historię, którą zakończyła, zamykając bloga. "'As Ever' oznacza 'Jak zawsze', a niektórzy mówią nawet 'W ten sam sposób'. Jeśli śledzisz mnie od czasów, gdy tworzyłam 'The Tig', wiesz, że nie mogłoby to być dla mnie bardziej prawdziwe. Ten nowy rozdział jest rozszerzeniem tego, co zawsze było moim językiem miłości, który splatał wszystko, co cenię - jedzenie, ogrodnictwo, rozrywkę, przemyślane życie i znajdowanie radości w codzienności. (...) Nie mogę się doczekać, aż wpadnie wam w ręce wszystko, co stworzyliśmy. Wysyłam mnóstwo miłości" - napisała Meghan w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Dzieci Harry'ego i Meghan buszują po kuchni w najnowszym nagraniu. Para zwykle ich nie pokazuje