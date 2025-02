Księżna Kate już odkąd zamieszkała w Pałacu Kensington udziela się charytatywnie, patronuje wielu organizacjom i bierze udział w licznych akcjach skupionych przede wszystkim na wsparciu i pomocy dzieciom. Jednym z takich przedsięwzięć jest projekt Shaping Us Królewskiego Centrum Fundacji Wczesnego Dzieciństwa (RFCEC), który wystartował w styczniu 2023 roku. Inicjatywa ma na celu podkreślenie znaczenia wczesnego rozwoju dzieci. To bardzo ważny projekt dla księżnej Walii, bo pracowała nad nim aż przez 10 lat. Księżna Kate właśnie opublikowała wyjątkowy post związany z działaniem swojej fundacji i przy okazji ujawniła ukryte talenty swoich dzieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Horodyńska o stylu księżnej Kate. "Wzorowy". Ma jednak jedno "ale"

Księżna Kate wyjawiła, jak spędza czas z dziećmi. Ujawniła ich ukryte talenty

Fundacja księżnej Kate to bardzo ważny projekt, któremu żona księcia Williama poświęca bardzo wiele uwagi. Celem działania fundacji jest opieka nad maluchami do 5. roku życia, bo to właśnie wczesne lata naszego dzieciństwa kształtują nasze późniejsze życie. Umiejętności- zdobyte w tym okresie są kluczowe w dorosłym życiu. W najnowszej publikacji na oficjalnym koncie książęcej pary na Instagramie księżna Kate udostępniła rysunki swoich dzieci i podkreśliła, jak dobrym sposobem na budowanie rodzinnych więzi i zdobywanie praktycznych umiejętności jest wspólne rysowanie.

Umiejętności emocjonalne i społeczne, które zaczynają rozwijać się we wczesnym dzieciństwie, są kluczowe przez całe nasze życie, kształtując to, kim jesteśmy, jak radzimy sobie z naszymi myślami i emocjami, jak komunikujemy się, odnosimy do innych i odkrywamy świat wokół nas. Rysowanie porterów z dziećmi może zapewnić chwilę połączenia, kiedy spędzacie razem czas, patrząc na siebie nawzajem, skupiając się na sobie, rozwijając kreatywność i dobrze się bawiąc

- czytamy w opisie.

Księżna KateOtwórz galerię

Internauci zachwyceni niezwykłym talentem księcia George'a. Komplementom nie było końca

W komentarzach pod publikacją księżnej Kate posypały się słowa zachwytu. Internautom przypadł do gustu sam pomysł takiego spędzania czasu z dziećmi. "Bardzo dziękuję za ten wpis. Od dawna mówię o tym, jak sztuka ważna jest dla psychicznego zdrowia dzieci i wiem, ile radości wnosi w ich życie", "To jest fantastyczny pomysł na spędzanie czasy z dziećmi" - czytamy. Zwrócono także uwagę na talent plastyczny księcia George'a. "To przeurocze. Książę George jest naprawdę utalentowany. Nawet nie marzyłam o tym, aby w wieku 11 lat potrafić zrobić tak precyzyjny portret", "Książę George to prawdziwy artysta", "Uwielbiam wszystkie rysunki, ale ten zrobiony przez księcia George'a zapiera dech w piersi. Cała trójka jest bardzo artystycznie utalentowana. Widać, że odziedziczyli to po mamie" - stwierdzili zachwyceni internauci.