Kolejna rodzina królewska się powiększyła. Tym razem radosne chwile zapanowały w Jordanii. Królowa Rania, która jest bardzo aktywna na Instagramie, przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych nowinę o tym, że jej wnuczka jest już na świecie. Do wpisu, który pojawił się na jej Instagramie 16 lutego, dołączyła serię zdjęć ze szpitala.

Królowa Rania ma wnuczkę

Na opublikowanych kadrach widzimy szczęśliwych członków rodziny królewskiej. Uwieczniono świeżo upieczonych rodziców, czyli księżniczkę Iman, która trzyma w ramionach dziecko, oraz jej męża Jameela Alexandra Thermiotisa, który nachyla się nad żoną i maluchem. Są także dumni dziadkowie, na jednym z ujęć król Abdullah II tuli wnuczkę i całuje ją w czoło. Z dołączonego wpisu dowiadujemy się, jakie imię otrzymała dziewczynka. "Moja kochana Iman jest już mamą. Jesteśmy wdzięczni i szczęśliwi, że możemy powitać w naszej rodzinie Aminę, nasze najnowsze błogosławieństwo" - napisała królowa Rania, po czym zwróciła się do córki i jej męża: "Niech Bóg błogosławi was i waszą ukochaną córeczkę". Mała Amina to pierwsze dziecko księżniczki i jej męża biznesmena, którzy wzięli ślub dwa lata temu (zobacz: Jordańska księżniczka Iman wyszła za mąż. Ślub jak z bajki, diamentowa tiara i suknia od Diora). W komentarzach fani rodziny zostawili wiele miłych słów. Przekazują gratulacje, a także życzą zdrowia maluchowi i jej bliskim. Kolejny post pokazujący pierwsze dni z nowym członkiem rodziny, pojawił się na profilu królowej 17 lutego i obejrzycie go na dole strony, a zdjęcia, które dodała królowa Rania, znajdziecie tu:

Szwedzka rodzina się powiększyła

W tym roku także inna rodzina królewska ma powody do radości. 7 tego przekazano, że księżna Sofia i książę Carl Philip ze Szwecji powitali wymarzoną córkę (małżonkowie oprócz niej mają trzech synów). "Kancelaria Marszałka Królestwa ma przyjemność ogłosić, że Jej Królewska Wysokość Księżna Sofia w piątek, 7 lutego 2025 roku o godzinie 13:10, urodziła zdrową i dobrze rozwijającą się córkę w szpitalu Danderyd" - ogłoszono. Kilka dni później, 10 lutego, opublikowano na Instagramie zdjęcie malucha, które zrobiła jej mama, oraz ujawniono imię szwedzkiej księżniczki. Okazuje się, że rodzice nazwali ją Ines. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Księżna Sofia pokazała pierwsze zdjęcie córki. Upubliczniono jej imię.