16 lutego Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych po raz kolejny wręczy nagrody w dziedzinie filmu, telewizji i mediów interaktywnych. Co roku na gali pojawiał się książę William, a w przeszłości na czerwonym dywanie towarzyszyła mu również księżna Kate. Tym razem żadne z nich nie pojawi się na uroczystościach w Londynie. Jak poinformował Pałac Kensington, małżonkowie mają zupełnie inne plany. Jak zamierzają spędzić ten czas?

Książę William i księżna Kate wypoczywają z dziećmi na wakacjach

Książę George, księżniczka Charlotte i książę Louise mają obecnie przerwę od zajęć w szkole. Kate i William postanowili wykorzystać ten czas na wypoczynek z dala od blasku fleszy. Według Mail On Sunday rodzina poleciała na ekskluzywną, karaibską wyspę Mustique, gdzie wspólnie z mamą księżnej Kate, Carole, cieszą się słońcem i piaszczystymi plażami. Wyspa jest własnością prywatnej firmy i nie ma na niej żadnych hoteli, co oznacza, że odwiedzający muszą posiadać tam willę lub zostać zaproszeni do pobytu w jednej z nich. Co ciekawe, w Mustique obowiązuje strefa zakazu lotów. Rodzina królewska może być więc pewna, że nie zostanie uchwycona na żadnych zdjęciach z powietrza. Nic dziwnego, że Kate i William wybrali właśnie to miejsce na odpoczynek.

W rozmowie z Plotkiem Lubomirski wrócił myślami do głośnego przyjęcia w Łazienkach Królewskich, które miało miejsce w 2017 roku, podczas wizyty książęcej pary w Polsce. "Porozmawialiśmy zarówno z księciem Williamem, jak i księżną Catherine. Tamto spotkanie wspominam bardzo miło" - zaczął. Później zdradził nieco więcej na temat samej Kate. "Księżną mogę opisać jako osobę niezwykle interesującą. Przede wszystkim jest bardzo otwarta i serdeczna, zachowując jednocześnie wszystkie zasady protokołu, które ją obowiązują. Musimy pamiętać, że takie wydarzenia wiążą się z określonymi wymaganiami zarówno dla członków rodziny królewskiej, jak i gości. Księżna Catherine doskonale wywiązuje się ze swoich obowiązków, pozostając przy tym naturalna i autentyczna. Jest także bardzo ciekawą rozmówczynią" - podkreślił.