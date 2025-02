14 lutego znane osoby wrzucały do sieci zdjęcia z drugimi połówkami i składały publiczne życzenia z okazji walentynek. Na oficjalnym profilu księżnej Kate i księcia Williama na Instagramie pojawił się kadr, na którym siedzieli w otoczeniu natury i wymieniali czułości. "Najpiękniejsza para", "Prawdziwa miłość. Król i królowa ludzkich serc" - czytaliśmy w sekcji komentarzy. Warto zwrócić jednak uwagę na fakt, że ujęcie księżnej Kate i księcia Williama zostało wykonane przez profesjonalistów. Księżniczka Eugenia, córka księcia Andrzeja i zarazem wnuczka królowej Elżbiety II, postanowiła podzielić się zdecydowanie bardziej prywatnymi kadrami z rodziną.

Księżniczka Eugenia zaskoczyła obserwatorów. Takie zdjęcia udostępniła

15 lutego księżniczka Eugenia udostępniła na swoim instagramowym profilu zdjęcia z okazji walentynek. Zwróciła się do męża Jacka Brooksbanka w bardzo czułym wyznaniu. "Moja walentynka! Kocham cię nad życie i z powrotem. Szczęśliwych walentynek ([życzenia - przyp.red.] za wczoraj... ups)" - napisała w sieci księżniczka Eugenia. Wśród zamieszczonych przez członkinię rodziny królewskiej fotografii znalazły się prywatne ujęcia. Pokazała m.in. męża spacerującego z ich córką, a także wspólne selfie, na którym wyraźnie dopisywały im humory. Trzeba przyznać, że publikacja księżniczki Eugenii z osobistymi kadrami oraz czułym wyznaniem w stronę męża zdecydowanie odbiega od standardowych zachowań royalsów. Takich zdjęć u księżnej Kate i księcia Williama próżno szukać. Na pokazanie aż tak osobistych chwil rzadko decydują się też nawet książę Harry i Meghan Markle.

Fani zachwyceni zdjęciami księżniczki Eugenii. "Piękna z was para"

Pod postem księżniczki Eugenii zaroiło się od komentarzy internautów. Padły miłe słowa. "Wielka miłość dla was. Wyglądacie cudownie", "Piękna z was para. Przesyłam dużo miłości", "Bardzo naturalne zdjęcia", "Wspaniała z was rodzina" - możemy przeczytać. Wśród komentarzy znalazł się także wpis od ukochanego księżniczki Beatrice. Zamieścił emotikonę serca. Sądzicie, że członkowie rodziny królewskiej powinni częściej wrzucać mniej oficjalne zdjęcia do sieci? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony oraz sekcji komentarzy.