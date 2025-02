Nie jest tajemnicą, że książę Harry i Meghan Markle nie mają najlepszych relacji z rodziną. Wyprowadzili się z Wielkiej Brytanii i zamieszkali w Stanach Zjednoczonych. Nie stronią także od uszczypliwych komentarzy na temat krewnych. - Oni z kłamali z radością, aby tylko ochronić mojego brata. Nigdy jednak nie byli skłonni powiedzieć prawdy, aby chronić nas - mówił książę Harry w dokumencie "Harry & Meghan". Teraz Robert Jobson, brytyjski dziennikarz oraz autor biografii o księżnej Kate, wyjawił nowe informacje na temat konfliktu royalsów.

"Dzień dobry TVN". Robert Jobson szczerze o kłótni księcia Harry'ego z rodziną. "Trochę z zazdrości"

W wydaniu programu "Dzień dobry TVN" z 15 lutego wyemitowano rozmowę z Robertem Jobsonem. Dziennikarz wspomniał m.in. o miejscu zamieszkania księcia Harry'ego i Meghan Markle. W przeszłości żyli w znacznie mniejszej posiadłości niż reszta rodziny. - Są tam dwa pokoje, wcześniej mieszkali tam książę William i księżna Kate. Ponieważ William jest wyżej w hierarchii, wprowadził się tam, gdzie wcześniej mieszkała księżniczka Małgorzata. (...) Tam jest jakieś 20 pokoi. I pojawiła się Meghan, która pomyślała: ja jestem tutaj, a oni tam. Zaczęła się zastanawiać: co ja tu robię - wyjawił dziennikarz. Robert Jobson wspomniał o tym, dlaczego książę Harry i Meghan Markle odcięli się od rodziny. - Cały ten ich rozpad był trochę z zazdrości, a trochę z powodu pieniędzy - wyznał w śniadaniówce. Czy widzi szansę na powrót księcia Harry'ego do Wielkiej Brytanii? - Na pogrzeb ojca - skwitował Robert Jobson.

Tak książę Harry i Meghan Markle spędzili walentynki. Nie było romantycznie

Książę Harry i Meghan Markle postanowili rozdzielić się w walentynki. Brat księcia Williama pozostał w Kanadzie, a jego ukochana wróciła do domu, aby zająć się dziećmi. Opublikowała z tej okazji post w mediach społecznościowych. "Z powrotem w domu. Zajmuję się naszymi dziećmi i tęsknię za moją walentynką, która uczestniczy w Invictus Games, zmieniając życia i przypominając nam, czym jest potęga leczenia i siły, dzięki tym wszystkim weteranom i ich rodzinom. Jestem bardziej niż dumna z mojego męża i tego, co stworzył" - zaczęła swój wpis. Później zwróciła się bezpośrednio do księcia Harry’ego. "Kochanie, już na zawsze będę z tobą jadła burgery i rybę z frytkami. Dziękuję za ciebie" - skwitowała.