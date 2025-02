Meghan Markle i książę Harry są razem już niemal dekadę. Para poznała się na randce w ciemno zorganizowanej przez przyjaciół. Od tamtej pory ich związek budzi wiele emocji, a plotki na temat kryzysu pojawiają się w mediach regularnie. Wszystko wskazuje jednak na to, że są one mocno przesadzone. Niedawno Sussexowie nie szczędzili sobie czułości podczas inauguracji Invictus Games. Z okazji walentynek Markle opublikowała romantyczny kadr.

Meghan Markle i książę Harry na walentynkowym zdjęciu

Meghan Markle musiała spędzić tegoroczne walentynki sama. Nie jest to jednak spowodowane kryzysem w małżeństwie, a obowiązkami jej męża. Książę Harry przebywa bowiem w Vancouver w związku z trwającymi Invictus Games. Żona księcia Sussex postanowiła uczcić święto zakochanych, publikując romantyczne zdjęcie. Pokusiła się także o miłosne wyznanie. "Z powrotem w domu. Zajmuję się naszymi dziećmi i tęsknię za moją walentynką, która uczestniczy w Invictus Games, zmieniając życia i przypominając nam, czym jest potęga leczenia i siły, dzięki tym wszystkim weteranom i ich rodzinom. Jestem bardziej niż dumna z mojego męża i tego, co stworzył" - zaczęła swój wpis. Później zwróciła się bezpośrednio do księcia Harry’ego.

Kochanie, już na zawsze będę z tobą jadła burgery i rybę z frytkami. Dziękuję za ciebie

- napisała. Deklaracja Meghan Markle na temat przyszłych posiłków może wydawać się dość nietypowa, gdyż jakiś czas temu zapewniała, że jej dieta składa się głównie ze zdrowych produktów, a większość dań w jej menu to opcje wegańskie. "Po prostu staram się unikać rzeczy, które wiem, że sprawią, że będę się czuć ospała lub ociężała. Jem głównie ryby i warzywa" - przyznała w wywiadzie dla "Shape".

Eksperci odczytali z ruchu warg, co Meghan powiedziała do Harry’ego

Książę Harry i Meghan Markle pojawili się razem na inauguracji Invictus Games. W pewnym momencie kamery zarejestrowały aktorkę szepczącą coś mężowi na ucho. Ekspertom udało się rozszyfrować słowa, które Markle skierowała do męża. - Jesteś niesamowity - miała powiedzieć gwiazda "W garniturach". Jest to kolejny dowód potwierdzający, że plotki o kryzysie w związku pary są mocno przesadzone.