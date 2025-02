Oficjalne konto księżnej Kate oraz księcia Williama na Instagramie jest prowadzone bardzo aktywnie, pokazując obserwującym życie książęcych małżonków zarówno od strony publicznej i zawodowej, jak i prywatnej i rodzinnej. Tym razem, 14 lutego na profilu pojawił się specjalny post z okazji walentynek.

Księżna Kate i książę William na walentynkowej fotografii. Fani royalsów są bardziej niż zachwyceni

Na dzień zakochanych na koncie pary, które obserwuje prawie 17 milionów osób, udostępniono zdjęcie księżnej Kate i księcia Williama przesiadujących na kocu w lesie. Małżonkowie wyglądają, jakby zostali przyłapani, gdy roześmiana księżna trzyma za rękę męża, a ten całuje ją w policzek. W oczy rzuca się przede wszystkim ich ubiór. Księżna Walii prezentuje się w prostej, jeansowej sukience do połowy uda i białych sportowych butach. Księcia możemy zobaczyć w jasnoniebieskiej koszulce polo, krótkich ciemnych spodenkach i błękitnych, sportowych butach. Stylizacje małżonków mogłyby sugerować, że zdjęcie ma ich ukazać w jak najbardziej przyziemny i codzienny sposób. Podobna fotografia jest umieszczona także jako zdjęcie profilowe na ich wspólnym koncie.

Opublikowany kadr okazał się strzałem w dziesiątkę, gdyż w zaledwie trzy godziny zebrał ponad 250 tysięcy polubień oraz dwa tysiące komentarzy. Wszystkie z nich zawierają ciepłe słowa od fanów książęcej pary. "Ooooh... to taki słodki moment! Szczęśliwych walentynek!", "Najpiękniejsza para!", "Prawdziwa miłość. Król i królowa naszych serc" - możemy przeczytać wśród wpisów.

Książęca para chce zbliżyć się do swoich obserwatorów. Takich zdjęć księżnej Kate wcześniej nie widzieli

Na profilu royalsów z początkiem lutego pojawiło się dość nietypowe zdjęcie, na którym mogliśmy zauważyć stojącą w oddali księżną Kate. Uśmiechniętą żonę księcia Williama w pozie z wyciągniętymi ramionami w otoczeniu natury uchwycił na kadrze młodszy syn książę Louis. "Nie zapomnij zadbać o wszystko to, co jest jeszcze poza chorobą" - napisała w opisie fotografii księżna, odwołując się do zbliżającego się wtedy Światowego Dnia Walki z Rakiem. Przypomnijmy, że żona księcia poinformowała w styczniu, iż jej choroba nowotworowa jest w remisji.