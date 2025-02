Książę Harry i Meghan Markle pojawili się w Kanadzie, gdzie 8 lutego rozpoczęły się Invictus Games - igrzyska dla żołnierzy i weteranów. Sussexowie publicznie okazywali sobie uczucia podczas uroczystego otwarcia, co zwróciło uwagę ekspertki. "Zaprezentowała [Meghan - przyp.red.] pełen emfazy zestaw rytuałów czułości i adoracji. Chyba nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieliśmy. Chciała ze wszelkich sił pokazać, jak bardzo są z mężem ze sobą związani" – stwierdziła ekspertka Judi James w rozmowie z portalem dailymail.co.uk. Teraz do sieci trafiły nowe informacje na temat zachowania gwiazdy "W garniturach".

Meghan Markle zdobyła się na czułe słowa. To powiedziała do księcia Harry'ego

Jeremy Freeman, ekspert od odczytywania z ruchu warg, przeanalizował dla portalu dailymail.co.uk zachowanie księcia Harry'ego i Meghan Markle podczas uroczystego otwarcia Invictus Games. Jego zdaniem księżna Sussex szepnęła przed przemową męża krótkie, lecz bardzo dopingujące zdanie. - Jesteś niesamowity - miała powiedzieć Meghan Markle. Na tym jednak nie koniec. "Według eksperta od czytania z ruchu warg, para była wyraźnie zachwycona, że jest otoczona przez pełnych uwielbienia fanów" - czytamy na stronie dailymail.co.uk. Wygląda na to, że plotki o rzekomym kryzysie w związku Sussexów nie były prawdziwe.

Meghan Markle i książę Harry nie spędzą razem walentynek? Zaskakujące doniesienia

Według portalu dailymail.co.uk Meghan Markle i książę Harry nie spędzą razem walentynek. Podobno brat księcia Williama pozostał w Kanadzie, a jego żona wróciła do domu, aby opiekować się dziećmi i zająć się codziennymi obowiązkami. "Meghan opuściła igrzyska wcześniej, po pięciu dniach, aby wrócić do domu i być z dziećmi. To wydarzenie [Invictus Games - przyp.red.] księcia Harry'ego i ona była tam, aby go wesprzeć, ale jej powrót od początku był zaplanowany" - powiedział informator w rozmowie z portalem. Przekazano także, że Meghan Markle bardzo tęskniła za pociechami, które zostały w Stanach Zjednoczonych na czas ich wyjazdu.