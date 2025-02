Choć książę Harry i Meghan Markle uciszyli plotki o rzekomym kryzysie w ich związku, para wciąż budzi spore emocje. Niepokojące wieści ponownie dotarły z imprezy Invictus Games, w której wzięli udział oboje. Po ich ostatnim zachowaniu w serwisie TikTok wybuchła burza. Młodszego brata księcia Williama i jego żonę widzowie oskarżają o... brak szacunku wobec uczestników zawodów. Co poszło nie tak?

Książę Harry i Meghan Markle w ogniu krytyki. Zawinił... przejazd wózkiem golfowym. W komentarzach burza

Invictus Games, czyli międzynarodowe wielodyscyplinarne zawody sportowe od ponad dziesięciu lat są organizowane z inicjatywy księcia Harrego. Wydarzenie, które skierowane jest do żołnierzy i weteranów wojennych rannych w misjach w kraju i poza jego granicami, co roku cieszy się rosnącą popularnością. W tegorocznej edycji nie mogło zabraknąć zarówno księcia Harrego jak i jego żony Meghan. Nie obyło się także bez kontrowersji. Choć na początku wydawało się, że Sussexowie zrobili pozytywne wrażenie na zgromadzonych, a romantyczne kadry z ich udziałem w mgnieniu oka obiegły sieć, wkrótce doszło do zaskakującej sytuacji. Kiedy oboje przemknęli wózkiem golfowym tuż obok byłych wojskowych, którzy mieli trudności z poruszaniem się, nie przewidzieli, że nie umknie to krytyce internautów. Nagranie trafiło m.in. na TikToka, gdzie zaroiło się od niepochlebnych komentarzy na temat pary. "Dwoje zdrowych ludzi jedzie wózkiem golfowym obok niepełnosprawnych weteranów... czy tylko według mnie jest coś nie tak?", "Powinni się przejść, przywitać z nimi i uścisnąć dłoń", "To jest tak niezręcznie zabawne", "Myślałem, że już niżej nie można upaść" - pisali internauci. A wy, co sądzicie? Dajcie znać w sondzie poniżej.

Książę Harry jakiego nie znacie. Głos zabrali byli służący Sussexów

Nieznane wcześniej wieści o księciu Harrym przekazali właśnie byli służący Sussexów. W książce "Yes, Ma'am - The Secret Life of Royal Servants" autorstwa Toma Quinna znalazły się wyznania osób, które miały do czynienia z księciem Harrym. Według nich, Harry m.in. miał mieć skłonność do przesadnych reakcji na drobne błędy. Przykładem była sytuacja, kiedy służący przypadkowo zniszczył dokument księcia, co wywołało u niego ogromną złość. Czytaj więcej: "Nie założyłby nawet spodni". Służący ujawnia niezręczne kulisy życia księcia Harry'ego