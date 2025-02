Książę Harry od lat zaskakuje decyzjami i zachowaniem. Jego najbardziej kontrowersyjnym krokiem była rezygnacja z obowiązków w rodzinie królewskiej w 2020 roku, co pogorszyło więzi Sussexów z innymi royalsami. Wiele mówi się o negatywnym stosunku księcia Williama i księżnej Kate do księcia Harry'ego, a teraz wybrzmiała wypowiedź pracowników Sussexów na temat byłego członka rodziny królewskiej.

Książę Harry oczami służącego. Został porównany do postaci komediowej

Wiele na temat Sussexów możemy przeczytać w książce "Yes, Ma'am - The Secret Life of Royal Servants", za którą stoi Tom Quinn. Znajdziemy w niej wyznania osób, które miały do czynienia z księciem Harrym, między innymi opinię dawnego służącego. Zdradził, jak w jego oczach wypadał temperament męża Markle. Arystokrata miał mieć tendencje do przesadnej reakcji na drobne pomyłki. W sytuacji, kiedy służący niechcący zniszczył jego dokument, książę wpadał w furię i wyciągał konsekwencje. "Od razu się zdenerwował, a to było nieproporcjonalne do problemu" - dowiadujemy się. "Uważaliśmy, że narzekanie na moje pomyłki jest trochę przesadą, biorąc pod uwagę, że Harry był prawdopodobnie najbardziej zagubiony ze wszystkich członków rodziny królewskiej swojego pokolenia" - uzupełnił służący. Ponadto pracownicy Sussexów zaczęli porównywać księcia do Księcia Regenta, niezdarnego bohatera serialu "Czarna Żmija". Książę Harry miał mieć problem z najprostszymi czynnościami. "Harry’emu zajęłoby dwa tygodnie, gdyby sam miał założyć własne spodnie" - czytamy.

Meghan Markle wywiera mocny wpływ na księcia Harry'ego?

W książce możemy dowiedzieć się również o zachowaniu znanej aktorki. Jeden z informatorów sądzi, że chęć stania się działaczką humanitarną na dużą skalę nie szło w parze z wypełnianiem obowiązków wynikających z bycia członkinią rodziny królewskiej. To Markle miała zmienić optykę księcia Harry'ego w związku z royalsami i jego dawną funkcją w tym gronie. Przed poznaniem aktorki miał być "w miarę szczęśliwy, dość wyluzowany i miał dobre relacje z Williamem i Kate". Informatorzy twierdzą, że dawniej był zadowolony z tego, że jest w rodzinie królewskiej.