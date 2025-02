Księżna Kate pod koniec 2024 roku aktywnie wróciła do wypełniania królewskich obowiązków. Nie da się ukryć, że księżna Walii od zawsze była ikoną stylu, a jej stroje wzbudzały podziw. Tym razem jednak pojawiły się pewne kontrowersje. Pałac Kensington musiał wydać oświadczenie.

Pałac Kensington wydał oświadczenie w sprawie księżnej Kate. Poszło o ubiór

1 lutego w "Sunday Times" pojawił się artykuł na temat księżnej Kate. "Skup się na mojej pracy, nie na mojej garderobie" - tak brzmiał tytuł. W tekście zacytowano królewskie źródło, z którego wynikało, że Kate nie chce, aby Pałac udostępniał informacje dotyczące strojów, w których pojawia się publicznie. "Chce, aby uwaga skupiała się na naprawdę ważnych kwestiach, ludziach i sprawach, które promuje" - można było przeczytać. Po tej sytuacji w sieci pojawiły się głosy krytyki ze strony zaskoczonych fanów.

Rzecznik Pałacu Kensington wydał w tej sprawie oświadczenie w rozmowie z portalem People. "W ciągu ostatniego tygodnia otrzymałem wiele pytań w sprawie historii dotyczącej ubioru Księżnej Walii i sposobu, w jaki Pałac Kensington udostępnia informacje o jej strojach. Wyjaśniając, komentarze, które pojawiły się w artykule, pochodziły ode mnie, a nie od księżnej Walii. Tamte słowa nie powinny być bezpośrednio przypisywane księżnej Walii. Aby było jasne, nie zaszła żadna zmiana w naszym podejściu do udostępniania informacji o ubiorze księżnej Kate" - czytamy w oświadczeniu.

Księżna Kate podzieliła się ważnym przesłaniem. Padły mocne słowa

Nie da się ukryć, że księżna Kate od samego początku chętnie angażowała się w działalność na rzecz społeczeństwa. Żona księcia Williama bez wahania bierze udział w akcjach, które pomagają dzieciom. Kate chce działać dalej. "Musimy przywrócić równowagę. Musimy inwestować w ludzkość. U podstaw tego wszystkiego leży potrzeba rozwijania i pielęgnowania umiejętności społecznych i emocjonalnych, którym musimy nadać priorytet, jeśli mamy prosperować jako społeczeństwo" - podkreśliła księżna Kate w przedmowie do raportu "The Shaping Us Framework". ZOBACZ TEŻ: Wyjątkowy gest księżnej Kate. Zatrzymała królewską kolumnę. Nagranie podbija sieć