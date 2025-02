W ostatnim czasie książę Harry i Meghan Markle wzbudzają jeszcze więcej emocji niż zwykle. Sporo mówiło się o potencjalnej deportacji księcia. Wygląda jednak na to, że Donald Trump zmienił zdanie. "Nie chcę tego robić. Zostawię go w spokoju. Już i tak ma dość problemów z żoną. Jest okropna" - powiedział prezydent The New York Post. Tego zdania z pewnością nie podziela sam Harry, który ostatnio zaskoczył wszystkich zgromadzonych na Invictus Games i pocałował żonę na oczach tysięcy widzów. Gest czułości nie wszystkim przypadł do gustu, ale Harry i Meghan nie wydawali się tym specjalnie przejmować. Teraz w sieci pojawiło się kolejne nagranie.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto nowe show Meghan Markle!

Książę Harry i Meghan Markle na nowym nagraniu. Tego jeszcze nie było

Harry i Meghan Markle 8 lutego otworzyli rozgrywki sportowe Invictus Games dla żołnierzy i weteranów wojennych rannych w misjach. Małżeństwo pojawiło się także na jednym z meczów. To właśnie wtedy Harry'ego wzięło na żarty. Po stadionie krążyła kamera, która miała być odpowiednikiem popularnego "Kiss Cam". W tej wersji kibice mieli upodobnić się do... łosia. By to zrobić, przystawiali otwarte dłonie do głowy i wystawiali języki. Kiedy kamera została skierowana na księcia, ten nie wahał się ani chwili. Jego reakcja wywołała salwy śmiechu na całym stadionie, a sam filmik szybko stał się viralem. Choć Meghan nie poszła w ślady męża, to również wydawała się bawić całkiem nieźle. Nagranie znajdziecie na końcu artykułu.

Meghan Markle rusza z nowym show. Pojawiły się pierwsze recenzje

Już 4 marca na Netflixie pojawi się kulinarny show Meghan Markle. Dziennikarka "Daily Mail" Alison Boshoff, która miała okazję obejrzeć przedpremierowo kilka odcinków, twierdzi, że program ogląda się całkiem przyjemnie. Czym więc tak naprawdę będzie "Z miłością, Meghan"? "To bardzo magiczny i piękny przewodnik o przyjmowaniu gości i rozrywce, a nie pokaz kulinarny. Chodzi o inspirację - bardziej w stylu: 'Dlaczego nie spróbować i nie zrobić tego rodzaju makaronu lub tego rodzaju deseru'" - pisze Alison Boshoff. Meghan ma sprawiać wrażenie bardzo autentycznej i odsłaniać swoje prawdziwe oblicze. "To wszystko ona i wszystko o niej. Bardzo dobrze się to ogląda" - podsumowała.