Książę Harry i Meghan Markle opuścili Wielką Brytanię i na stałe zamieszkali w USA. Wychowują dwójkę dzieci - Archiego i Lilibet. Życie zakochanych nie jest jednak spokojne. Bardzo martwili się pożarami w hrabstwie Los Angeles i odwiedzali osoby, które straciły majątki przez niszczycielski żywioł. Dodatkowo media ciągle huczą o kryzysie w związku Sussexów. Słowa eksperta mogą rzucić nowe światło na tę sprawę i w końcu uciąć domysły.

Książę Harry czuje się bezpiecznie przy Meghan? Ten gest mówi wszystko

Ekspert od mowy ciała Inbaal Honigman postanowił przeanalizować to, jak książę Harry zachowuje się, gdy towarzyszy mu Meghan Markle. Zwrócił uwagę na często pojawiający się gest syna króla Karola III. "Książę wyciąga rękę, by chwycić łokieć swojej żony, nawet gdy zwraca się do innych osób. To mówi nam, że ten ruch nie jest świadomą decyzją z jego strony, a raczej instynktownym ruchem, który sprawia, że czuje się bezpiecznie" - czytamy na stronie themirror.com. Ekspert wspomniał także, że na wielu fotografiach książę Harry prowadzi Meghan od tyłu. "To bardzo subtelny gest dominacji, ponieważ nie jest agresywny ani rzucający się w oczy, ale chodzenie przed innymi jest nadal dominujące, ponieważ nie pozostawia drugiej osobie dużego wyboru: musi zostać w tyle" - przekazał Inbaal Honigman.

Meghan Markle przemówiła w sieci. Pokazała dobre serce

4 lutego Meghan Markle zabrała głos na swoim instagramowym profilu. Podzieliła się poruszającą historią. Żona księcia Harry'ego załatwiła koszulkę i podpis Billie Eilish dla dziewczyny, której dom spłonął w pożarach w Los Angeles. - Nawet nie wiecie, ile to znaczy dla tej dziewczyny. Jest nawet płyta z autografem. (...) Ogromne podziękowania dla Billie - mówiła zadowolona na nagraniu. Zamieściła także krótki opis. "Nadal wspierajmy osoby dotknięte pożarami w Kalifornii. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym było to możliwe, ale co najważniejsze, dziękujemy naszym ratownikom, którzy są prawdziwymi bohaterami społeczności" - dodała Meghan Markle w opisie nagrania.