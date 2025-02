29 stycznia doszło do ogromnej tragedii w Waszyngtonie. Samolot pasażerski linii American Airlines zderzył się w powietrzu z helikopterem wojskowym Black Hawk. Maszyny wpadły do rzeki Potomak. Niestety nikt nie przeżył katastrofy. Jak podaje CNN, zginęło 67 osób. Tragedia wstrząsnęła Donaldem Trumpem i całym światem. - Jesteśmy pogrążeni w żałobie - przekazał prezydent USA na konferencji prasowej. Głos zabrał także król Karol III.

REKLAMA

Zobacz wideo Nawrocki o Smoleńsku. Mocne słowa

Król Karol III w nowym oświadczeniu. Padły słowa o rodzinie. "Jesteśmy..."

Na oficjalnym profilu rodziny królewskiej pojawiło się oświadczenie króla Karola III. Monarcha nie krył poruszenia katastrofą lotniczą w Waszyngtonie. "Moja rodzina i ja jesteśmy głęboko wstrząśnięci i zasmuceni tragiczną wiadomością o tragicznym wypadku lotniczym w Waszyngtonie, który doprowadził do tak wielkiej liczby ofiar śmiertelnych" - czytamy. Król Karol III złożył kondolencje rodzinom zmarłych oraz zwrócił się do służb ratunkowych. "Nasze myśli są z mieszkańcami Stanów Zjednoczonych, a najgłębsze wyrazy współczucia kierujemy do rodzin i bliskich wszystkich ofiar. Chciałbym również złożyć szczególne wyrazy uznania służbom ratunkowym, które tak szybko zareagowały w tej trudnej chwili" - przekazał król Karol III w krótkim oświadczeniu.

Król Karol III przyleciał do Polski. Wspomniał o sojuszu

27 stycznia król Karol III przyleciał do Polski z okazji 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Mąż królowej Camilli odwiedził Centrum Społeczności Żydowskiej, gdzie wygłosił krótkie przemówienie. - Przypominamy sobie głębiny, do których ludzkość może upaść, gdy wolno rozkwitać złu, które było ignorowane przez świat. Jest to chwila, gdy przypominamy sobie wielkie świadectwa tych, którzy przeżyli [...], którzy kolektywnie nauczyli nas: cieszyć się wolnością, rzucać wyznania uprzedzaniu i nigdy nie być tylko biernymi obserwatorami w obliczu przemocy i mowy nienawiści - mówił. Monarcha wspomniał także o trwającym Międzynarodowym Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście.