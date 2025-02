Ubiegły rok był dla brytyjskiej rodziny królewskiej bardzo trudny. Wiosną 2024 roku księżna Kate poinformowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór. Jesienią żona księcia Williama wróciła do pełnienia oficjalnych obowiązków. W połowie stycznia poinformowała zaś, że choroba jest w reemisji. Księżna Walii coraz aktywniej angażuje się w różne inicjatywy. Ostatnio podzieliła się ważnym przesłaniem. Zamierza poświęcić się w dużej mierze działaniom na rzecz najmłodszych.

REKLAMA

Zobacz wideo Sablewska ocenia stylizacje księżnej Kate i Agaty Dudy

Księżna Kate ogłasza: Musimy inwestować w ludzkość

Księżna Kate od zawsze chętnie angażowała się w działalność na rzecz społeczeństwa. Żona księcia Williama uważa, że dzieciństwo to najważniejszy okres kształtowania osobowości, dlatego szczególnie aktywnie bierze udział w inicjatywach mających na celu pomoc najmłodszym. Niedawno księżna Walii przedstawiła plan mający na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia umiejętności emocjonalnych i społecznych dla przyszłego dobrostanu psychicznego i fizycznego kluczowego w rozwoju dzieci do piątego roku życia. Księżna już niebawem zacznie promować wspomniany program. Pierwsza odsłona akcji wystartowała w 2023 roku. Po perturbacjach zdrowotnych księżna Kate zamierza wrócić do pracy na rzecz dzieci.

Musimy przywrócić równowagę. Musimy inwestować w ludzkość

- napisała księżna Kate w przedmowie do raportu "The Shaping Us Framework". "U podstaw tego wszystkiego leży potrzeba rozwijania i pielęgnowania umiejętności społecznych i emocjonalnych, którym musimy nadać priorytet, jeśli mamy prosperować jako społeczeństwo" - dodała.

Światowe media rozpisują się o geście księżnej Kate. Zatrzymała królewską kolumnę

Księżna Kate ma wyjątkowe podejście do dzieci. Świadczyć może o tym także ostatni gest żony księcia Williama. Podczas powrotu z wizyty w fabryce odzieży księżna Walii zatrzymała królewską kolumnę samochodów, aby przywitać się z trzylatką. Dziewczynka była niezwykle podekscytowana, ponieważ bardzo liczyła na spotkanie z przyszłą królową. W ramach wdzięczności podarowała księżnej Kate zabawkowego banana. - To było tak niezwykłe, nie mieliśmy pojęcia, że to się wydarzy. Mam nadzieję, że Lily-Rose zapamięta to wydarzenie. Kate była taka urocza, jest bardzo naturalna i przyziemna - relacjonowała mama trzylatki w rozmowie z BBC.